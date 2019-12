Exposition "Crèches du monde" à Lisieux : une invitation au voyage pendant les fêtes

Jusqu'au 2 février 2020, le Sanctuaire de Lisieux propose, pour la 14e année, une exposition sur les crèches du monde, au centre Saint-Jean-Paul II. Cette année, 17 pays d'Asie sont mis à l'honneur. Plus de 300 crèches du monde entier sont à découvrir, et les visiteurs sont nombreux.

Lisieux, France

"Quel est le grand saint que l'on appelle le papa des crèches ?" lance Sœur Monique Marie pour commencer la visite guidée de l'exposition. "Saint François", répond un jeune garçon. Tout au long de la visite, Sœur Monique Marie interagit avec les visiteurs les plus jeunes, qui ont réponse à tout.

Ce dimanche après-midi, ils étaient une vingtaine de personne à participer à la visite guidée de l'exposition "Crèche du monde" dans le centre Saint-Jean-Paul II, près de la Basilique de Lisieux. Pour cette 14e édition, 17 pays d'Asie sont mis à l'honneur.

Grande crèche cambodgienne de 13 personnages en bois, sculptée par des artistes handicapés de Phnom Penh, capitale du Cambodge. © Radio France - Léa Dubost

"Je trouve ça intéressant parce qu'il y a pleins de crèches, venues du monde entier. Et même dans les pays où il n'y a pas beaucoup de chrétiens, ils persévèrent pour faire une crèche, avec leurs coutumes", commente Faustine, une jeune visiteuse.

Au total, 312 crèches représentant 72 pays sont exposées depuis le 7 décembre et jusqu'au 2 février 2020, de 9 h 30 à 17 h, tous les jours sauf le 25 décembre et le 1er janvier.

Soeur Monique Marie éclaire les visiteurs de ses commentaires sur les 312 crèches de l'exposition. © Radio France - Léa Dubost

Soeur Monique Marie, du sanctuaire de Lisieux, se réjouit de voir que l'exposition attire toujours autant : "Ça attire des milliers de gens et ça donne plus de vie au sanctuaire pendant l'hiver. Je crois que le mystère de Noël fascine les gens. Voir des étoiles dans les yeux des visiteurs, c'est la plus belle récompense pour notre travail intensif : trois semaines de montage et des recherches toute l'année."

La crèche colorée venue de Polynésie française. © Radio France - Léa Dubost

Une visite guidée (gratuite et sans inscription) est proposée le dimanche à 15 h ainsi que sur réservation, tous les jours pour des groupes de 20 personnes au minimum. Inscriptions au 02 31 48 21 00.