Exposition d’œuvres version "lèche-vitrines" au FRAC de Besançon

A l'occasion de l'opération "WEFRAC", le week-end des 17 et 18 avril, tous les FRAC ont organisé des performances artistiques virtuelles. Et à Besançon, en plus, le FRAC a disposé des statues en vitrine, pour permettre aux passants de profiter d'une exposition, malgré la fermeture des musées.