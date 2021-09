Exposition : des trésors d'or et d'argent s'envolent pour rejoindre l'abbaye du Mont-Saint-Michel

Le Département de la Manche propose à partir du 18 septembre 2021 une grande exposition dans l'abbaye du Mont-Saint-Michel : "Merveilles d'or et d'argent, Trésors cachés et savoir-faire de la Manche". Les 200 oeuvres sont arrivées par les airs en hélicoptère ce lundi 13 septembre.

Objets en cristal, pièces rares d'orfèvrerie et bijoux inestimables sont arrivés par hélicoptère sur la terrasse ouest du Mont-Saint-Michel pour l'exposition Merveilles d'or et d'argent à l'abbaye.

Il aura fallu 7 rotations d'hélicoptère et une logistique hors-norme ce lundi 13 septembre pour acheminer toutes les oeuvres de l'exposition Merveilles d'or et d'argent, Trésors cachés et savoir-faire de la Manche organisée par le département de la Manche et le Centre des Monuments Nationaux, au sein de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, du 18 septembre 2021 au 30 janvier 2022.

Des trésors cachés qui dorment dans des coffres-forts

Ces "trésors de la Manche", ce sont plus de 200 oeuvres, dont de nombreux bijoux et objets précieux d'orfèvrerie, appartenant à 78 prêteurs. Elles sont pour la plupart inconnues du grand public. Elles proviennent de collections privées ou publiques, de musées, d'abbayes ou de cathédrales. Et elles représentent 70 créateurs d'hier et d'aujourd'hui.

Des pièces d'orfèvrerie très rares seront présentées comme cette boîte à poudre créée par un orfèvre de Valognes, encore jamais exposée ou ces couronnes de vierge et d'enfant en argent doré. © Radio France - Lucie Thuillet

Des pièces de l'ancien trésor du Mont-Saint-Michel

Parmi elles, des pièces très rares, comme les bijoux de Saint-Michel, parure inestimable de joyaux réalisée à la fin de XIXe siècle par le joailler parisien Mellerio pour rendre gloire à l'archange, "des pièces qui sont d'habitude dans un coffre-fort et qui n'ont pas été exposées depuis 20 ans", explique la conservatrice Brigitte Galbrun ou encore le reliquaire du chef de Sainte-Suzanne, qui date du XIVe siècle et qui proviendrait de l’ancien trésor de l’abbaye du Mont-Saint-Michel.

La Manche, terre d'orfèvrerie

A l'origine de cette exposition, l'inventaire réalisé du patrimoine mobilier de la Manche. Il met en lumière la richesse du travail artistique des métaux, du cuivre, de l'étain, du bronze, du fer, mais aussi de l'argent et de l'or, à travers les nombreux savoir-faire des fondeurs de cloches, des dinandiers, des ferblantiers, des potiers d'étain etc.

L'exposition retrace également des ateliers d'orfèvrerie dans la Manche, à travers l'histoire, d'Avranches à Cherbourg, en passant par Villedieu-les-Poêles, Coutances, Saint-Lô mais surtout Valognes.