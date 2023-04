Exposition "Dorothée et Cabu" : plongée dans les années Récré A2 à Châlons-en-Champagne

Cabu et Dorothée, une histoire qui a débuté par hasard et qui a duré plus de 10 ans. De cette époque, Véronique Cabut, l'épouse du dessinateur, garde un souvenir ému : "Chaque mercredi, il partait avec son rouleau de papier à dessins jaune sous le bras et il dessinait en direct. Cette histoire, elle est née tout simplement. William Leymergie, un jour, demande à Cabu de venir le rencontrer pour lui parler d'une émission pour les enfants. Moi, honnêtement, j'étais plutôt réservée parce que je ne voyais pas bien ce que Cabu allait faire dans une émission pour enfants."

Finalement Cabu accepte et rejoint l'équipe de Récré A2 et Maraboud'ficelle en 1978*.* Au départ, c'était pour quelques épisodes. Mais le succès a rapidement été au rendez-vous. "En fait, poursuit Véronique Cabut, Cabu s'est pris de passion avec Jacqueline Joubert, la directrice des programmes d'Antenne 2 à l'époque, avec William Leymergie, et la découverte de Dorothée et de toute la bande. Et ça a été un plaisir. Ça le rendait joyeux. Il était heureux de dessiner. Et les enfants, ça les rendait heureux. Le succès a été là parce que c'était gai et c'était drôle. Cabu s'amusait énormément."

Dorothée reçoit Cabu dans Récré A2 | Archive INA

Et ce succès, il est sans doute dû aussi à cette relation d'amitié sincère née entre Cabu et Dorothée. "Ils étaient extrêmement complices. Une forme de complicité joyeuse. Il y avait un seul truc qu'il n'aimait pas, ajoute Véronique Cabu dans un sourire, c'était quand il devait se déguiser parce qu'il détestait le maquillage."

William Leymergie, Dorothée et Cabu © Radio France - Soline Demestre

Le nez de Dorothée, emblème de l'icône des années

Quand on pense à Cabu et Dorothée, on pense aussi forcément au nez de Dorothée, ce long nez pointu caricaturé par Cabu sur une multitudes de dessins. Une salle entière y est consacrée dans cette nouvelle exposition à la Duduchothèque. "Dans les premières émissions, on demande à Cabu de faire une caricature de Dorothée, raconte Pascaline Wattier, la responsable de la Duduchothèque*. Il essaie de faire quelque chose, mais ça ressemblait plus à Denise Fabre qu'à Dorothée. C'est là que Dorothée lui dit :* "Allez, monsieur Cabu, vas-y franchement !" Et voilà, on arrive avec ce grand nez pointu qui va faire aussi toute la marque de Dorothée, de cette icône des années 80."

Une salle entière est consacrée au nez de Dorothée, emblématique de la caricature de Cabu © Radio France - Soline Demestre

Des dessins, des albums, mais aussi des clips et des pochettes de disques

Et puis Cabu et Dorothée, c'est aussi une histoire de chansons. "Il y a eu de très nombreux dessins, des BD, mais il y a de nombreux clips vidéo ou pochettes de disques que Cabu a dessiné pour Dorothée, explique Pascaline Wattier. Et donc on ne pouvait pas passer à côté de ça." Le résultat, c'est une télévision cathodique géante en bois, réalisée par un menuisier Châlonnais, sur laquelle vous pourrez voir les clips de Dorothée et même pousser la chansonnette.

L'exposition propose une télé géante en bois qui diffuse les clips de Dorothée dessinés par Cabu © Radio France - Soline Demestre

L'exposition "Dorothée et Cabu, les années télé dessinées" est à voir à la Duduchothèque de Châlons-en-Champagne jusqu'au 31 mars 2024.