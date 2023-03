Exposition exceptionnelle sur les camps de la mort au musée départemental de la Résistance à Toulouse

Le photographe Michael Kenna a photographié pendant une décennie des lieux de déportation et des camps de concentration nazis. Son travail est exposé au musée départemental de la Résistance à Toulouse du 10 mars au 27 mai. France Bleu Occitanie donne la parole à Antoine Grande, directeur du musée départemental de la Résistance à Toulouse.

À quel moment Michael Kenna a-t-il photographié les camps, de la mort ?

Michael Kenna découvre dans les années 90 qu'il existe encore en France un camp de concentration, le camp du Struthof. Il est à ce moment-là déjà un photographe international reconnu pour ses paysages, où l'impact de l'homme sur la nature et des instants de fragilité sont capturés. Il photographie en noir et blanc, en argentique, il développe lui même ses clichés.

De quelle nationalité est-il ?

Il est anglais, il vit à Seattle. Il va parcourir pendant une dizaine d'années tous ces lieux et nous proposer son regard. C'est un regard de fragilité. C'est aussi un regard esthétique. Pour nous, c'est une manière d'interroger ce que l'art peut amener à la mémoire, aux souvenirs, à la fragilité des traces qui disparaissent.

Il vous a fait don au musée départemental de la Résistance de certains de ses clichés, c'est ça ?

Il nous a prêté ses clichés, il en a fait don au musée de la Résistance nationale. Thomas Fontaine, qui est un grand historien de la répression, en a fait une exposition présentée pour la première fois en Occitanie au musée départemental de la Résistance. Et nous les présentons dans le cadre d'un partenariat avec nos amis du mémorial du camp de Rivesaltes qui, eux, comme ils sont un lieu de mémoire, lui ont proposé une résidence dans les murs du camp de Rivesaltes. C'est donc pour tous les Occitans, une offre complète que nous proposons autour de ces regards de fragilité.

C'est une expo ouverte au grand public, gratuite et c'était aussi un engagement de l'artiste de ne pas commercialiser ce travail-l ?

C'est aussi un engagement du Conseil départemental, que l'ensemble de ses institutions culturelles et de ses projets soient accessibles au plus grand nombre. Et le musée de la Résistance est de toute façon gratuit. Donc c'est pour ça que si vous voulez, il y avait dans cette idée d'une démocratisation, d'une diffusion de ce regard qui est un regard exigeant. J'insiste là-dessus : c'est une vraie exposition artistique que nous faisons dialoguer avec des objets fragiles de nos collections. Et ces clichés nous permettent de montrer des objets parce qu'ils capturent l'instant, la fragilité. Un regard que nous n'aurions pas forcément pu montrer dans une exposition plus didactique que nous faisons habituellement.