Exposition immersive : Saint-Lô nous plonge dans les couleurs et les toiles de Jean-Pierre Le Fèvre

La ville de Saint-Lô présente l'exposition immersive "Jean-Pierre Le Fèvre Couleurs d'une vie" au musée d'art et d'histoire du 9 février au 11 juin 2023.

"Un spectacle de 30 minutes où l'on prend plein les yeux et plein les oreilles" . Quand elle en parle, Emmanuelle Siot la directrice du musée d'art et d'histoire de Saint-Lô, a les yeux qui brillent. Le musée présente à partir de ce jeudi 9 février, jusqu'au 11 juin, l'exposition immersive Jean-Pierre Le Fèvre Couleurs d'une vie**.**

C'est une plongée au coeur de l'oeuvre du peintre originaire de Caen, installé à Saint-Lô depuis 1973 et qui a sillonné le monde pour peindre et exposer ses toiles. Mais plutôt qu'une exposition classique de tableaux et croquis, le musée a choisi d'innover.

Emmanuelle Siot, du musée d'art et d'histoire de Saint-Lô : "On plonge dans les couches de peinture, les personnages s'animent, on découvre autrement ses voyages au Portugal, en Chine et toute son oeuvre." © Radio France - Lucie Thuillet

Inédit dans un musée

"On s'est dit que ça serait culotté de faire quelque chose comme à Paris, comme à l'Atelier des Lumières. C'est de là que c'est parti", raconte la directrice. Une exposition immersive, c'est une première dans un musée en France. Saint-Lô a fait appel à la société ornaise We are kraft spécialisée dans le mapping vidéo architectural.

La technologie se met ici au service de l'art. Sur les murs, les peintures et croquis de l'artiste s'animent et prennent vie, au son de la musique et des anecdotes racontées par Jean-Pierre Le Fèvre lui-même.

L'exposition immersive "Jean-Pierre Le Fèvre Couleurs d'une vie" au musée d'art et d'histoire de Saint-Lô. © Radio France - Lucie Thuillet

Trois expositions pour célébrer 70 ans de création

La ville a choisi de lui rendre hommage pour son 90e anniversaire. Ce sont en tout trois expositions qui lui sont consacrées : vous pouvez découvrir ses tableaux - bien réels cette fois ! - dans le hall de la mairie et ses croquis et esquisses à la médiathèque.

Jean-Pierre Le Fèvre, Couleurs d'une vie, c'est à découvrir du 9 février au 11 juin 2023 au musée d'art et d'histoire de Saint-Lô.