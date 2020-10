Exposition : les œuvres de Maurice Genevoix s'offrent un coup de jeune à la médiathèque de La Source

Dans des étagères en verre, à la médiathèque Maurice Genevoix, dans le quartier de La Source à Orléans, Sophie Cornée expose 17 œuvres de l'auteur loirétain qu'elle a elle-même reliées. Des ouvrages rares, illustrés, des éditions originelles, parfois mêmes signées par l'auteur loirétain (1890-1980).

Le lancement de cette exposition ce mardi (et jusqu'au 14 novembre) est pour elle l'aboutissement d'un an de travail. "En amont, il y a tout une recherche bibliophilique", explique Sophie Cornée, relieuse dans son atelier La belle page à Orléans. "C'est comme une quête, de trouver chaque œuvre, parce qu'elle a un intérêt de par le papier utilisé, de par la rareté de son édition."

La reliure permet de dépoussiérer une œuvre

Une fois l’œuvre trouvée, Sophie Cornée entame la partie artistique de son métier de relieuse : la conception d'une reliure d'art. Pour chacun des 17 ouvrages exposés à la médiathèque, l'orléanaise a pensé la reliure en fonction de l'atmosphère du récit. Une couverture en papier aux teintes verdoyants pour Raboliot (publié en 1925), un roman-poème ode à la nature ; une reliure en nacre et cuir violet pour Gai l'amour (publié en 1952).

Reliure en papier, Raboliot de Maurice Genevoix © Radio France - Cécile Da Costa

Gai l'amour de Maurice Genevoix, reliure en nacre par Sophie Cornée © Radio France - Cécile Da Costa

"C'est tout l'intérêt de la reliure contemporaine", estime Sophie Cornée. "On peut vraiment faire ce qu'on souhaite, il n'y a pas de barrières." Elle mélange alors les textures, les couleurs, les motifs, le tout pour créer des reliures d'art modernes, qui viennent contraster avec l'ancienneté des textes et du papier. "La reliure permet aussi de dépoussiérer une œuvre."

Faire connaître le métier de relieur

L'exposition est l'occasion pour elle de faire connaître son métier au grand public. "C'est un métier assez méconnu. Et le fait de mettre ces livres dans une médiathèque permet de désacraliser un peu la reliure d'art et de la faire voir à public plus large."

Des reliures d'art qu'il sera possible d'acheter tout au long de l'exposition. Il faudra tout de même compter entre 400 et 3.000 euros.