Exposition Ramsès II à Paris : le pharaon a le wifi grâce à une entreprise de Gorron

C'est une exposition qui va attirer des milliers de visiteurs jusqu'au 6 septembre. L'exposition "Ramsès – L'or des Pharaons" a lieu à Paris, à la Grande Halle de la Villette. On peut y voir 180 pièces originales dont le sarcophage du pharaon Ramsès II. Et c'est grâce à une entreprise de Gorron que les visiteurs peuvent profiter du wifi.

Prime Creation Events, fondée en 2016, livre la fibre optique sur l'évènement. Une commande très particulière explique Alexandre Gallienne, le co-fondateur de la société gorronaise. **"**Nous fournissons la fibre optique avec des moyens de sécurité. C'est un événement qui est très sécurisé. On a des antennes qui sont sur le toit pour avoir d'autres solutions de wifi en cas de problème" explique le chef d'entreprise.

"Une fierté"

Un sacré coup de projecteur pour Prime Creation Event qui a l'habitude des grands évènements. La société collabore régulièrement sur la Fête du Citron de Menton et le marathon de Paris. Le wifi sur l'exposition parisienne est géré depuis les bureaux de Gorron dans le Nord-Mayenne.

"C'est une fierté pour nous. Au tout début on avait pas pris l'ampleur de ce projet Ramsès, et puis de fil en aiguille on s'est rendu compte que c'était un très bel évènement" raconte Alexandre Gallienne.