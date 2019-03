Exposition sur Toutankhamon : des pièces seront exposées pour la première et dernière fois à Paris à partir de ce samedi

Paris, France

"Toutankhamon, le Trésor du Phararon", l'exposition débute ce samedi à La Grande Halle de la Villette. Jusqu'au 15 septembre, le public pourra admirer pour la dernière fois à Paris 150 pièces, dont une soixantaine n'ont jamais quitté l'Égypte.

Dans de vastes et hautes salles, les visiteurs seront plongés parmi les divinités et la mythologie égyptienne. Des gants aux sandales, des cannes aux arcs de chasses, l'exposition qui s'étale sur 2.000 m² dévoilera des objets intimes issues de la tombe du jeune pharaon.

"C'est inestimable"

L'exposition a convaincu Florence Quentin, auteure de "Dans l'intimité de Toutankhamon" et égyptologue. "C'est inestimable", explique-t-elle citant l'exemple d'une "pièce exceptionnelle qui n'est jamais sortie d'Égypte qui est la statue gardienne sentinelle, noire et or. Noir comme le limon fécondant du Nil, la régénérescence du défunt, et doré comme l'or imputrescible qui est la chair des dieux."

Une statue sentinelle à l'effigie du roi © Maxppp - Aurelien Morissard

Cette pièce de presque deux mètres de hauteur accueille les visiteurs dans une salle à l'entrée d'une porte. La plupart des salles sont plongées dans une semi-pénombre pour respecter le mystère du tombeau égyptien, destiné à ne jamais être ouvert.

"On ne verra plus jamais ces objets" en dehors de l'Égypte

Cette exposition est le résultat du transfert progressif des collections du musée de la place Tahrir au Caire vers le futur musée de Gizeh encore en construction. Ce projet phare du gouvernement égyptien a permis la sortie exceptionnelle de ces objets, particulièrement fragiles.

Ils seront exposés jusqu'en 2024 dans dix villes. "On ne verra plus jamais ces objets en France ou dans le monde puisqu'ils vont rejoindre le grand musée d'Égypte. C'est exceptionnel de les voir", commente Florence Quentin.

Le succès est aussi au rendez vous : 150.000 billets ont déjà été vendus. La précédente étape à Los Angeles a attiré 700.000 visiteurs.

Une fascination pour ce pharaon

La découverte en 1922 du tombeau de Toutankhamon a suscité beaucoup de fantasmes. C'est la première fois qu'une tombe était retrouvée intacte en Égypte ancienne avec plus de 5.000 objets.

Une statuette en bois dorée de Toutankhamon chevauchant une panthère noire © Maxppp - Aurelien Morissard

Des photos et des vidéos permettront de retracer cette expédition de l'égyptologue Howard Carter et l'émotion qui a saisi le monde. Une partie de l'exposition sera également dédiée à la fascination pour Toutankhamon dans les arts décoratifs, la mode, la publicité, les clips et les concerts jusqu'à ceux de Beyoncé.

Des rumeurs de malédictions

La fascination du monde pour ce pharaon et sa tombe s'explique en partie par les rumeurs de malédictions qui entourent sa découverte. Des fantasmes qui ont largement inspiré romanciers et réalisateurs.

Selon l'égyptologue Florence Quentin, l'explication est simple. Durant les fouilles, seul le quotidien britannique Times avait accès à des informations. "Les autres journalistes piétinaient devant la tombe. Ils n'avaient rien à se mettre sous la dent", raconte-t-elle. "Les journalistes étaient un peu jaloux. Ils ont lancé cette rumeur de la malédiction parce qu'il fallait alimenter les gazettes de l'époque. Pendant 8 ans, il a fait la une de tous les journaux."