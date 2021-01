Fabcaro, le dessinateur héraultais signe l'affiche du festival Itinérances d'Alès

Plus de 200 films devraient être présentés à l'occasion de la 39e édition du Festival cinéma Itinérances d'Alès programmé du 19 au 28 mars 2021. Le festival avait dû être annulé en 2020 en raison du coronavirus. Le thème choisi cette année : Passages secrets avec une rétrospective d'une quarantaine de films de toutes les époques et de tous les continents . Plusieurs films sont également programmés autour des cultures de la Méditerranée. Des hommages, cartes blanches et focus seront rendus à des personnalités du cinéma : Yves Jeuland, Elia Suleiman (réalisateurs), Julie Gayet (comédienne réalisatrice, productrice), Jackie Berroyer (comédien, réalisateur).

C'est le dessinateur héraultais Fabcaro qui a réalisé l'affiche de cette 39e édition. Une exposition (La Zaï Zaï Zaï Zaï attitude en référence à l'album qui l'a fait connaitre) lui sera consacrée au Musée du Colombier du 12 mars au 2 mai 2021.

Il est possible d'acheter un Pass dès maintenant pour profiter de 10 jours de cinéma à volonté : www.itinerances.org/pass