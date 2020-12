Fabien Onteniente va adapter à l'écran un roman de l'écrivain corrézien Christian Signol

Après l'immense succès de "La Rivière Espérance" c'est la 4ème roman de Christian Signol qui sera porté à l'écran. Et c'est une star du cinéma qui s'y frotte : Fabien Onteniente, à qui l'on doit surtout la série "Camping" avec Franck Dubosc et d'autres gros succès du box office comme "Jet Set" ou "Disco", a acheté les droits de "Les enfants des Justes" que Christian Signol a publié en 2012. Il va l'adapter pour la télévision. Le tournage est prévu durant l'été 2021 avec dans les rôles principaux Gérard Lanvin et Mathilde Seigner.

"Une France qui me ressemble" Christian Signol

"Les enfants des Justes" raconte l'histoire d'une famille qui, dans un village de Dordogne, cache des enfants juifs durant l'Occupation. Christian Signol avait écrit le livre comme un hommage à tous ceux qui "se sont comportés honorablement pendant la guerre". Comme ce fût le cas aussi de ses grands-parents et de ses parents. Les premiers, boulangers, donnaient du pain à tous les réfugiés espagnols et juifs du secteur et son père était résistant. Ce roman évoque donc "une France qui me ressemble" souligne l'écrivain briviste. Qui est donc très heureux de le voir porté à l'écran. "D'autant plus que les acteurs, si ça se confirme que c'est Gérard Lanvin et Mathilde Seigner, c'est quand même pas mal hein ! " ajoute-t-il en souriant.

Un tournage en Dordogne

Christian Signol fait de plus une grande confiance à Fabien Onteniente, qu'il apprécie. Le réalisateur l'a déjà appelé plusieurs fois pour parler avec lui du scénario. Il lui a confié qu'il avait voulu adapter ce roman car lui-même lorsqu'il venait enfant dans les années soixante en Dordogne avait connu des personnes comme celles dont parle l'écrivain. Et Fabien Onteniente tient de plus à venir tourner son adaptation sur les lieux-mêmes de cette histoire ce qui n'est pas sans faire plaisir aussi à Christian Signol. Le metteur en scène a d'ailleurs demandé à l'écrivain de l'accompagner pour faire ses repérages dans quelques semaines.