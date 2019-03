Fabienne Thibeault prépare un disque et un spectacle musical sur le Centre-Val de Loire et la Touraine

La chanteuse québécoise éprouve une passion pour la région Centre-Val de Loire, et en particulier pour la Touraine, depuis 20 ans. Elle s'est décidée à leur déclarer sa flamme en musique et en spectacle.

Fabienne et Richard, deux artistes complices et amoureux de la Touraine

Indre-et-Loire, France

C'est un projet de spectacle musical qui fera date en Indre-et-Loire. La chanteuse québécoise Fabienne Thibeault enregistre actuellement à Reignac-Sur-Indre un album de 18 chansons sur la Touraine et notre région. Elle prépare également une comédie musicale qui met en scène des personnages imaginaires correspondants au 6 départements de la région. Fabienne Thibeault est tombée amoureuse de la Touraine il y a une vingtaine d'années. Depuis lors, elle caressait le projet de réaliser un album qui parle du patrimoine régional et tourangeau et de son histoire. C'est en passe de devenir une réalité.

La région Centre-Val de Loire devient Le Pays des Six Rivières

Fabienne Thibeault a choisi un studio d'enregistrement complètement atypique, celui que Fabien Tessier a créé à Reignac-Sur-Indre dans une ancienne maison rénovée, un studio baptisé Tram 28. Cet album et ce spectacle en préparation, Fabienne Thibeault en parle à travers l'amour qu'elle porte à notre région et à la Touraine.

C'est une sorte de fresque musicale historico-fantaisiste et cela s'appelle le Pays des Six Rivières. Les personnages sont vraiment issus de l'identité des différents départements de la région, il y aura par exemple la princesse Cher, le petit Loiret et le roi Loire -Fabienne Thibeault

De la complainte de Léonard aux Dames de Touraine, deux chansons-phares du futur album

Si les 18 chansons de ce spectacle ont été écrites par Fabienne Thibeault, la musique est signée Richard Bonnot, un ami fidèle de la chanteuse: elle m'a donné deux textes qui étaient la Complainte de Léonard et Dames de Touraine, j'ai adoré ces textes, et donc j'ai écrit 18 musiques, Fabienne m'a inspiré. Une inspiration qu'on retrouve dans le titre des chansons: La complainte de Léonard, la voix des roses ou encore Tours, comme la ville tout simplement: "C'est au Clos Lucé, ma demeure d'Amboise, que 5 siècles plus tard, je reviens du passé pour vous y inviter et vous prier de croire que je vous salue bien avant que de signer! "

Cet album se doublera donc d'un spectacle musical sur la région Centre-Val de Loire. Les chansons ne sont encore qu'au stade du mixage et le spectacle musical n'est pour l'instant qu'une esquisse. A travers l'un et l'autre, Fabienne Thibeault déclare sa flamme au Centre-Val de Loire, le Pays des Six Rivières, comme elle l'appelle. Une première chanson de l'album sera dévoilée le 2 mai pour le coup d'envoi des 500 ans de la Renaissance au Clos Lucé. Fabienne Thibeault et Richard Bonnot chanteront "La Complainte de Léonard".