Fabrice Luchini en tournage sur la presqu'île de Crozon

Par Simon Cardona, France Bleu Breizh Izel

Depuis le 26 mars, une équipe de tournage s'est installée sur la presqu'île de Crozon le temps de tourner "Le Mystère Henri Pick". Le tournage dure trois semaines et se déroule à Crozon, Camaret et Landévennec. Fabrice Luchini et Camille Cottin en sont les acteurs principaux.