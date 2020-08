Fabrice Maruca, l'enfant du pays tourne son premier long métrage à Quiévrechain

Plus de 10 ans après sa fermeture l'usine ferroviaire Sofanor de Quiévrechain reprend vie le temps d'un tournage grâce à un gamin du pays. Pour Fabrice Maruca, Quiévrechain était une évidence

J'ai été à l'école à Quiévrechain, c'est une ville que je connais vraiment bien, quand j'ai commencé à écrire ce script il y a quelques années, j'ai tout de suite pensé à Quiévrechain. D'habitude quand on tourne un film, on écrit une maison, un château et on les trouve après, moi je savais parfaitement où trouver tous ces décors, j'ai tourné vraiment là où j'ai écrit