Face à des annulations en cascade, top départ décalé de deux jours pour le festival Jazz à Vienne

Les organisateurs du festival de Jazz à Vienne avaient à cœur de maintenir l'édition 2021, quand d'autres festivals ont préféré sauté une fois de plus leur tour en raison des incertitudes liées au coronavirus. Et on peut dire qu'ils ne sont pas épargnés par les aléas. "Nous savions que les difficultés seraient nombreuses et nous ne sommes pas déçus ! Suite à de nouvelles restrictions sanitaires, des tournées d'artistes sont annulées (...) Réactivité et adaptation continuent d'être les maître-mots", précisent-ils ce mercredi dans un communiqué.

Une programmation remaniée sur plusieurs dates

Conséquence notable, le début du festival - des concerts du soir au théâtre antique - est décalé de deux jours : ce sera le 25 juin et non le 23 juin puisque Jamie Cullum et Portico Quartet qui devaient se produire respectivement les 23 et 24 juin annulent leur tournée. Le concert du Britannique Jamie Cullum est reporté à 2022 et la soirée du 24 est décalée au 6 juillet avec une nouvelle programmation : la chanteuse corréenne Youn Sun Nah, le guitariste suédois Ulf Wakenius, la batteuse Anne Paceo et Tigran Hamasyan. La soirée Brésil du 26 juin est aussi modifiée en raison du forfait de Seu Jorge, remplacé par Chico César. Même sort pour la soirée du 1er juillet avec le collectif anglais Nubiyan Twist qui annule sa tournée et sera remplacé par Bokanté. La soirée funk du 3 juillet voit le groupe Brooklyn Funk Essentials remplacer Maceo Parker. Les festivaliers concernés par ces annulations-changements de programmation sont invités à se rapprocher de l'équipe du festival pour plus d'infos.

Avec la fin du couvre-feu, les soirées de juin débuteront finalement à 20h30

Bonne nouvelle cependant pour Jazz à Vienne, l'annonce ce mercredi de la levée du couvre-feu à 23h dès ce dimanche, avec une grosse semaine d'avance sur la date initiale du 30 juin. Les soirées débuteront à 20h30 et non 18h40 ou 19h.