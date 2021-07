Face aux difficultés du pass sanitaire, La Cave aux Poètes à Roubaix annule ses concerts de juillet

La salle de concert située à Roubaix l'a annoncé ce lundi matin via les réseaux sociaux: elle annule ses concerts prévus les 21, 22 , 24 et 29 juillet en raison de la difficulté à mettre en place le pass sanitaire. Elle explique "devant l'impossibilité de mettre en place les mesures demandées expressément par le gouvernement à la date du 21 juillet - soit seulement 8 jours après l'annonce- pour les activités de loisirs et de culture, nous sommes au regret de vous annoncer que les concerts organisés par La Cave aux Poètes les 2&, 22, 24 et 29 juillet 2021 sont annulés."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



La salle explique avoir fait tout son possible pour s'adapter au maximum au contexte sanitaire et aux mesures mises en place, mais ces mesures vont cette fois visiblement trop loin pour permettre un bon déroulement: "Si le Pass Sanitaire doit être notre sésame pour les concerts de la rentrée, les conditions actuelles ne nous permettent pas de vous recevoir sereinement dans notre esprit de convivialité et de lien social dont nous avons tant besoin."