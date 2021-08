À défaut d'organiser le festival Cabaret Vert sous sa forme habituelle, l'association Flap lance Face B. Concerts, cinéma, marionnettes, expositions... Plus de 200 rendez-vous, essentiellement gratuits, sont proposés jusqu'au 26 septembre sur la friche de la Macérienne, rendue accessible au public.

Face B et la Macérienne s'ouvrent au public pendant 5 semaines à Charleville-Mézières

L'idée d'investir et d'animer la friche de la Macérienne, à Charleville-Mézières, trottait dans la tête des organisateurs du festival du Cabaret Vert depuis 2017, mais l'association Flap n'avait pas encore trouvé le temps d'organiser l'événement. La crise sanitaire, l'annulation de l'édition 2020 du festival du Cabaret Vert et le format réduit de l'édition 2021 auront au moins servi à ça.

Jusqu'au 26 septembre, Face B s'installe dans l'ancienne usine automobile de la Macérienne, fermée depuis 1984. Expositions, projections de films, concerts, spectacles de marionnettes, rencontres avec des auteurs de bande dessinée, ateliers jeune public, conférences. En tout ce sont plus de 200 rendez-vous, en grande partie gratuits,qui sont programmés par 50 structures. On trouve aussi sur place stands de restauration et bars. L'esprit du Cabaret Vert demeure. Ses décors monumentaux aussi.

Dès ce samedi 21 août, l'association Tambours de fête, qui n' a pas pu organiser son festival en mai, trouve refuge à la Macérienne à partir de 18h avec 4 groupes de percussions. Suivront un concert de Cosmic Hill et un DJ-set d'Asher Selector et T-Zion.

Après le festival payant Still a-live qui verra notamment passer IAM, Stephan Eicher, Pomme, Hervé et Sébastien Tellier du jeudi 26 au dimanche 29 août, Face B, continuera d'animer le site, ouvert au public six jours sur sept, du mardi au dimanche.

Des temps forts thématiques sont attendus : week-end BD, éco week-end sur le développement durable, et 10 jours de marionnettes pour finir puisque, pour la première fois, les organisateurs des deux plus grands festivals du Grand-Est, le Cabaret Vert et le Festival mondial des théâtres de marionnette, coopèrent. L'accès est gratuit. Le pass sanitaire est obligatoire.

Un lieu exceptionnel

Pour l'occasion, une partie de la Macérienne jusqu'à présent inaccessible sera ouverte au public. Une exposition d'art contemporain se déploie par exemple dans l'ancien grand atelier mécanique. Les bâtiments de la fin du 19ème siècle sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Le grand atelier mécanique abrite une exposition d'art contemporain © Radio France - Alexandre Blanc

Face B n'est qu'une étape de la renaissance de ce site. 4,7 millions d'euros ont déjà été investis par Ardenne Métropole pour la réhabilitation des Halles Eiffel qui sert d'entrepôt de stockage de matériel à l'association Flap. Après la dépollution du site, financée majoritairement par l'Etat et la Région Grand-Est, "on va se reconsacrer aux bâtiments et les écoles de musiques actuelles de l'AME vont s'installer ici", se projette Boris Ravignon.

Une centrale hydroélectrique doit également voir le jour. Les travaux sont évalués à 20 millions d'euros et devraient se poursuivre jusqu'en 2025 ou 2026. L'idée est d'y installer un tiers-lieu, à l'image de ce que propose Face B, mais de façon permanente.