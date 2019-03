Faïences de Rouen, une collection exceptionnelle aux enchères à Paris

Une vente d'exception à Paris, ce lundi 18 mars. 120 pièces d'une collection de faïence de Rouen vont être proposées aux enchères. Elles appartenaient aux époux rouennais, Jérôme et Geneviève Petit. Les fonds seront reversés à l'association Les Petits Frères des Pauvres.

Rouen, France

De la faïence de Rouen vendue aux enchère ce lundi 18 mars à Paris. 120 pièces de céramiques de Rouen et de Nevers. "Il s'agit de pièces exceptionnelles et d'une qualité rare. Une qualité musée" précise maître Delphine Frémaux-Lejeune, commissaire priseur de cette vente aux enchères. La collection qui regroupe des pots, des plats, des pichets ou encore des assiettes appartenait à la famille Petit, léguée et enrichie de père en fils.

Les derniers de la lignée, les époux Jérôme et Geneviève Petit n'ayant pas d'enfant, ils ont confié à la société Normandy Auction la mission de disperser leurs joyaux. Des joyaux qui retracent toute l'histoire de la faïence de Rouen. Trois siècles de créations sont représentés, des années 1530 avec les créations du fabricant Rouennais Masseot Abaquesne en passant par les années 1640 et la création de nouvelles pièces produites notamment par Edmé Poterat.

De belles pièces pour une belle cause

Les pièces sont estimées entre 200 et 30.000 euros. Les fonds de la vente seront reversés à l'association caritative Les Petits Frères des Pauvres, comme le souhaitaient les époux Petit. "Ce sont de belles pièces pour une belle cause", estime Delphine Frémaux-Lejeune.

Un plat rond en faïence a également été offert au Musée de la Céramique de Rouen.

La vente débutera à 14h30, rue Rossini à Paris et sur internet Drouot digital Live.