Nous devrions nous régaler, ce week-end, avec la 8ème fête de la gastronomie, rebaptisée "Goût de France", sur le thème "Le goût dans tous les sens". Cette fête a pour marraine Fanny Rey, désignée "Femme chef de l'année 2017".

Le terroir à l’honneur à Sarlat, ce week-end

Du goût, de la gastronomie et une transhumance périgourdine sont annoncés au cœur de la capitale du Périgord Noir… Pour la 7ème année, Sarlat entend ce samedi mettre le terroir à l’honneur en organisant une manifestation populaire et conviviale autour de l’agneau pastoral du sarladais et de la pomme de terre sarladaise. Ces journées du goût et de la gastronomie vous feront apprécier les spécialités des producteurs locaux, participer à des ateliers de filage de laine, assister à des démonstrations de tonte de brebis et découvrir le monde des abeilles autour d’ateliers ludiques et d’une exposition. Dimanche matin, vous serez invités à rejoindre la randonnée transhumance organisée et conduite par les éleveurs, avec quelques 220 brebis qui rallieront la place de la Grande Rigaudie à Sarlat ; le départ sera donné dimanche à 7h30 sous la halle de La Roque-Gageac et des navettes vous permettront de récupérer votre véhicule…

La gastronomie fêtée à Ribérac, samedi

A l’initiative de l’association « Art de la Table en Périgord », la Fête de la gastronomie est annoncée à Ribérac ce samedi, de 10h à 22h sur le parvis de l’Office de Tourisme du Ribéracois. Un marché de producteurs et d’artisans est mis en place, avec des tables ouvertes midi et soir, des animations pour adultes et enfants toute la journée, et un concert du groupe « Broken Biscuits » à 19h…

Comice agricole du canton de Saint-Astier, ce week-end

Comme on n’a pas tous les jours 20 ans et que, parfois, on en est très heureux, le canton de Saint-Astier organise ce week-end la 181ème édition de son Comice agricole ! Samedi, rendez-vous dès 9h à La Chapelle-Gonaguet où se tient un concours de labour, avec repas à 13h, remise des récompenses à 16h, jeux pour enfants et démonstrations de matériels. Dimanche, à partir de 9h, soyez au centre-ville de Saint-Astier et apportez vos couverts à l’occasion du marché gourmand artisanal. Entre jeux pour enfants, vide-grenier et foire à la brocante, un battage à l’ancienne vous attend…

Il va y avoir du sport à Champcevinel, dimanche

Tir à l’arc, marche nordique, VTT, danse, handball, mini-golf, escalade, basket, pétanque, jeux de raquettes et jeux traditionnels ; une journée multisports famille et nature, gratuite, emplira Champcevinel de 9h à 18h, dimanche. Le matin, une randonnée pédestre de 5km vous emmènera à 9h45 à la lecture du paysage, de la nature et du patrimoine, et à 10h, une rando VTT sur 12km vous sera proposée. L’après-midi départ à 14h d’une initiation à la marche nordique puis, de 14h30 à 17h30 des ateliers encadrés vous permettront de vous initier ou de découvrir plus de 30 activités sportives différentes !…

Prévention et secourisme à Marsac-sur-l’Isle, samedi

Le citoyen est le 1er maillon de la chaîne de Secours… Alors adoptons les comportements qui sauvent, à l’occasion du 10ème salon de la Prévention et du secourisme qui se déroule samedi, de 10h à 18h, au Centre Commercial Auchan à Marsac-sur-l’Isle. Différents stands sont installés pour l’initiation aux gestes et comportements qui sauvent, pour la prévention du risque et comportements à tenir en cas d’incendie, pour la sensibilisation et la formation aux premiers secours, et pour la prévention et comportements à tenir en cas de risques majeurs et d’accidents de la vie courante…