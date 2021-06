"Faire de l'Urban Empire l'égal des Francofolies d'ici 5 ans", le festival limougeaud affiche ses ambitions

L'Urban Empire a de l'ambition. Le festival limougeaud fait son retour cet été, du 26 au 29 août, en jauge réduite avec une programmation hétéroclite. En 2025, le festival espère attirer 75 000 festivaliers la même philosophie : mettre sur le même plan les artistes locaux et internationaux.

Asse Momar Seck a de l'ambition. Le directeur du festival "Urban Empire" de Limoges voit les choses en grand dans les années avenir. Après plusieurs années en retrait, faute de ressources financières suffisantes, le festival limougeaud fait son retour cet été du 26 au 29 août avec le soutien de la mairie et de l'agglomération de Limoges.

Mais Asse Momar Seck ne veut pas s'arrêter là : "Nous voulons devenir un festival reconnu nationalement. Il y a une vraie attente ici à Limoges. Par rapport à la Rochelle, on ne peut pas dire qu'il y a une grande différence démographique. Notre objectif d'ici cinq ans est que l'on parle de l'Urban Empire comme d'un festival au niveau des Francophonies."

75 000 spectateurs en 2025 ?

Cette année, le festival se pose sur l'esplanade de Beaublanc à Limoges. Selon les restrictions sanitaires, le directeur de l'Urban Empire attend entre 12 000 et 20 000 personnes sur les quatre jours. Mais, à terme, Asse Momar Seck souhaite déménager vers un espace plus vaste pour accueillir plus de monde. L'objectif est d'atteindre les 75 000 festivaliers en 2025.

Le festival a de l'ambition mais souhaite garder une philosophie. "Je n'aime pas quand les artistes locaux, qui sont les têtes d'affiche de demain, se retrouvent sur les petites scènes, à l'écart", souligne le directeur. "Nous allons mettre sur la grande scène avec le même accueil que nos têtes d'affiche ces artistes. C'est l'ADN de l'Urban Empire."

Les artistes locaux ravis

Agathe, ancienne candidate de The Voice, fait partie de ces artistes du territoire mis en avant cette année. "C'est un vrai challenge que je saisis. Nous aussi les "artistes locaux" nous travaillons dur, se retrouver sur la grande scène nous donne envie de nous dépasser." Agathe se produira sur scène entre la star internationale Woodkid mais aussi l'une des révélation françaises, de ces derniers mois, la chanteuse Hoshi.

Retrouvez toute la programmation ici et la billetterie ici.