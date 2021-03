Faire de la musique en temps de covid : "les élèves n'ont pas de concerts, pas de but"

Les écoles de musique subissent de plein fouet la crise sanitaire. Elle attendant le grand retour pour tout le monde des orchestres et des concerts, et en attendant on tente de garder le moral.

Pas facile d'être musicien en 2021. Titouan, élève à l'école de Lagord se souvient encore de ses cours de batterie à distance pendant le deuxième confinement. "C'est compliqué de s'entendre, surtout pour la batterie. Il y a un décalage. Apprendre la batterie en visio c'est pas du tout pratique. Pendant le premier confinement j'apprenais des morceaux tout seul avec mon casque sur la tête", raconte-t-il.

Le 4 janvier 2021, les écoles de musique et Conservatoire ont eu le droit de reprendre les cours de musique uniquement pour les mineurs. "Depuis la reprise je n'ai pas noté une seule absence. ce qui n'était pas forcément le cas l'année dernière", se réjouit le professeur de batterie Cyprien Frette-Damicourt. "Quand on enlève quelque chose, on se rend compte qu'on en avait envie et besoin !"

"On fait des interventions dans les écoles primaires." - Joëlle Gasselin, directrice par interim du Conservatoire de La Rochelle

Pour Quentin dans la classe de saxophone, les cours à distance ont été productifs. "Comme il n'y avait pas école j'avais plus de temps libre, alors je travaillais le saxophone !" Juste à côté sa professeur l'avoue : "Le gros manque pour les élèves c'est qu'il ne peuvent pas jouer ensemble alors que c'est le but de la musique. Il n'ont donc pas de but de se dire que dans trois semaines on va jouer en public", déplore-t-elle.

Pendant ce temps les adultes n'ont toujours pas le droit de prendre de cours de musique en présentiel. La grande majorité a donc mis entre parenthèse les cours de musique. "Ils n'en peuvent plus de la visio."

A la différence de l'école de musique de Lagord, au Conservatoire de La Rochelle, les orchestres peuvent répéter mais en petit groupe. "On a un protocole très stricte de distanciation entre les élèves. Dans notre plus grande salle on ne peut pas être plus de 20 par exemple", détaille une des deux directrices par interim du Conservatoire Joëlle Gasselin. Pour palier à l'arrêt des concerts, une alternative a été trouvée. "On fait des interventions dans les écoles primaires. On est toujours les bienvenus et ça nous donne une _possibilité de sortir de chez nous, c'est important_", conclue-t-elle.

En attendant le grand retour des orchestres et des concerts, à l'école de musique de Lagord on joue avec une bande-son. C'est comme si on y était.