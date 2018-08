Idée vacances : les enfants découvrent la vie de chantier à Vélizy2

Par Marine Chailloux, France Bleu Paris

Le centre commercial Vélizy2 (Yvelines) propose aux enfants de "travailler" sur un chantier. Qu'il pleuve ou qu'il fasse trop chaud, voici une bonne idée d'activité pendant les vacances, en partenariat avec la Cité des Sciences et de l'Industrie et en plus c'est gratuit !