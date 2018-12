Faire deviner des expression en les mimant : voici Mimétix, le jeu créé par des lillois

Ne pas être dans son assiette, avoir le bourdon, clouer le bec... Ce sont des expression que l'on connaît et que l'on utilise, mais sauriez-vous les mimer? C'est le but d'un jeu créé par deux lillois de 29 ans et qui est en train de devenir un succès.

Peut-on rire avec un jeu sur les expressions de la langue française? Oui pour Coralie Dussart et Grégoire Danel. Ces deux lillois de 29 ans ont imaginé Mimétix, un jeu en équipe où le but est de faire deviner le plus d'expressions possible en les mimant au sens propre.

Un jeu imaginé lors de leurs études

L'idée leur est venue lors de leurs soirées étudiantes. "Avec un groupe d'amis, on passait beaucoup de temps à jouer à des jeux comme Time's Up" raconte Coralie. "Comme nous sommes assez littéraires, on s'est mis à imaginer un jeu à partir des expressions françaises. On jouait avec celles qui nous passaient par la tête et on essayait de les faire deviner aux autres. Nous amis ont accroché et on s'est dit qu'on pourrait en faire profiter plus de monde en créant un véritable jeu".

Pour cette première version, Coralie et Grégoire ont classé 500 expressions en trois niveaux de difficulté. Il y a les faciles comme "ne pas être né de la dernière pluie" ou "ne pas être dans son assiette", les intermédiaires comme "ça ne casse pas trois pattes à un canard", et les plus compliqués comme "être à l'ouest" ou "être connu comme le loup blanc". De quoi assurer de longs fous-rires assure Coralie.

Les 1 000 exemplaires bientôt tous vendus

Mimétix n'en est qu'à ses débuts mais ils sont prometteurs. Depuis son lancement en avril, 600 exemplaires ont déjà été vendus, surtout que le jeu n'est disponible que sur le site internet de Mimétix, sur Amazon et depuis quelques semaines, au Furet du Nord. Les 400 boîtes restantes devraient avoir trouvé preneur avant la fin de l'année, notamment grâce à Noël.

Coralie et Grégoire réfléchissent déjà à la suite. Pour créer Mimétix, ils ont déjà répertorié 2000 expressions françaises. Ils imaginent aussi, pourquoi pas, une version avec des expressions en ch'ti.