Hossegor, France

Pouvoir faire du ski nautique sur le lac d'Hossegor, rien que pour le paysage, c'est un privilège. Alors, comme un visiteur lambda d'Hossegor, avide de sensation sur le lac, nous avons tenté l'expérience. Nous sommes allés demander à un loueur de paddle si on pouvait aussi essayer le ski nautique. "Non", nous a répondu le loueur, du tac au tac, "c'est réservé à une association privée privilégiée. C'est bizarre mais c'est comme ça".

Depuis un peu plus de 40 ans, le ski nautique, sur le lac d'Hossegor est uniquement réservé et encadré par l'association Lac Hossegor Ski Nautique. La mairie lui autorise 35 bateaux chaque année. Une liste d'immatriculations présentée par l'association. Si avec ces derniers jours d'août, l'envie vous prenez de vouloir vous payer une séance, ce n'est pas possible. Le seul moyen est de posséder un des 35 bateaux ou de se faire inviter par le propriétaire. Ceux qui peuvent y prétendre sont donc peu nombreux et c'est un privilège qui agace certains.

"Du droit coutumier"

C'est peu dire que Jean-Pascal Dorion, directeur de l'école de voile sur le lac, le Yacht Club Landais, est agacé. Cela fait longtemps qu'il a les skieurs nautiques dans le collimateur. Pour lui, c'est dangereux. Pour ses élèves ou les paddle. D'autant que la surface navigable du lac a diminué du fait de l'ensablement. "C'est complètement fou dans la mesure, entre octroyer des droits à certaines personnes dans des conditions et dans un contexte de plan d'eau qu'il était il y a 30 ans et que ça perdure aujourd'hui... Cela devient complètement fou. Ce n'est même plus bizarre, c'est complètement débile. Pourquoi on leur a octroyé a eux ces droits là, dans la mesure où il y a 35 personnes qui peuvent et les autres n'ont qu'à regarder. On peut considérer que c'est quand même une sorte de privilège."

"Une sorte de privilège", il y en a un à Hossegor qui va même encore plus loin. C'est l'ex-premier adjoint de Xavier Gaudio, qui, fin 2016, a démissionné du conseil municipal avec dix autres élus. Aujourd'hui, il est en croisade contre le maire. Entre deux dossiers qu'il monte pour la justice contre des pratiques de la municipalité, dont certaines donnent lieu à des enquêtes, Jean-Jacques Tirquit a le temps de s'insurger contre les skieurs nautique. Il raconte, mail à l'appui, que cette pratique était censée disparaître, c'était selon lui une promesse de campagne. Sauf que le maire en a finalement décidé autrement en 2015. " Pour moi c'est un véritable scandale, attaque Jean Jacques Tirquit, cela s'apparente à du droit coutumier. Et au delà de ça, les conditions de sécurité ne sont pas requises et je pense qu'un jour on aura un accident. Il faut arrêter ça et le plus vite possible".

"Pas un accident en 40 ans"

L'association Lac Hossegor Ski Nautique qui fêtait son 40e anniversaire d'existence l'an passé, ne comprend pas vraiment ces attaques. Installé dans une jolie villa à quelques centaines de mètres du lac, le président nous reçoit en toute simplicité alors que ses enfants regardent des vidéos de ski nautique sur la télévision du salon. Le club, reconnu par la Fédération Française de Ski Nautique, compte une centaine d'adhérents. Les propriétaires de bateaux, leurs enfants, leurs amis. Et ils n'aiment pas trop qu'on les présente comme une petite caste bourgeoise qui entretient ses privilèges sur le lac. "C'est une image véhiculée par des gens qui ne connaissent pas trop notre manière de fonctionner", se désole Jean Bonafé, le président de l'association, pharmacien à Toulouse. Pour lui c'est une mauvaise réputation non justifiée : " Notre seul but, c'est d'assurer une sécurité sur le lac pour tous les usagers", précise le président, fier de montrer que les pompiers des Landes ont cette année initié les membres de l'association au secourisme. Selon Jean Bonafé, il n'y a pas d'autres critères que celui de posséder un bateau et de les contacter pour pouvoir faire du ski nautique sur lac. Il explique d'ailleurs que des places sont disponibles pour accueillir de nouveaux propriétaires d'embarcations, puisque depuis que la mairie a modifié leurs plages horaires d'utilisation du lac, certains adhérents sont partis.

35 bateaux sont autorisés à tracter des skieurs nautique sur le lac d'Hossegor. - Lac Hossegor Ski Nautique

Le ski nautique continuera pour le maire d'Hossegor

En 2015, face à la mode du paddle, la cohabitation entre les skieurs nautique et les autres usagers était devenue compliqué. C'est à ce moment-là que la mairie avait imaginé arrêter cette tradition. Dans un mail envoyé à ses adjoints, Xavier Gaudio avait d'ailleurs écrit noir sur blanc, qu'il ne renouvellerait pas les autorisations pour le club. Sauf que quelques semaines plus tard, le maire publiait un arrêté d'autorisation, changeant seulement les horaires où le ski nautique pouvait être pratiqué. Une décision sans consulter les autres élus, c'est en tout cas ce que soutient Jean-Jacques Tirquit qui y voit au mieux un fait du prince, au pire une négociation douteuse entre le club et le maire. Ce dont Xavier Gaudio se défend : "Ce n'est pas du tout une caste de privilégiés. Simplement on limite l'accès aux bateaux en raison de la taille du lac. Alors, il y a trois ans nous avons connu une saison un peu compliquée avec le développement très fort qu'a connu le paddle. La solution la plus simple et on l'a envisagée, aurait été de dire, "cette pratique doit s'arrêter". Je pense qu'on a trouvé une solution plus intelligente qui est d'en faire le matin avant l'ouverture des plages et le soir après la fermeture. C'est cantonné à des horaires qui ne gênent personne."

Cette polémique ski nautique, c'est un peu Clochemerle à Hossegor. Mais c'est assez symptomatique de l'ambiance politique locale qui, visiblement, n'a pas fini de faire des vagues. Or les vagues à Hossegor, c'est une spécialité.