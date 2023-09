"Faire rêver le public" : des cosplayers rassemblés à Vandoeuvre nous racontent leur passion

Les amateurs de jeux vidéos du Grand Nancy se sont donnés rendez-vous ce week-end à Vandoeuvre-lés-Nancy, au parc des sports pour la 4e édition de Vandoeuvre in game . "Pour les puristes le cosplay c'est créer un costume d'un personnage issu de la pop culture, ça peut être des personnages d'animés, de jeux vidéos, de films, ou des personnages fictifs mais imaginés à partir d'un univers de ces environnements-là", explique Raphaël Miche l'organisateur de l'évènement.

"Je suis en Blanche Neige, mais version punk"

Justine est une adepte du cosplay depuis plusieurs années. © Radio France - Tristan Barraux

Justine, 28 ans fait du cosplay depuis 2015. "Aujourd'hui je suis en Blanche Neige, mais pas la version que l'on connait du dessin animé. C'est une version de moi-même, avec le cosplay on n'est pas obligé d'incarner le personnage de A à Z. Je suis en Blanche Neige, mais version punk", sourit-elle.

Léna a plutôt choisi un costume issu de l'univers du jeu vidéo League of Legends : "C'est le personnage Akali K/DA ALL OUT, c'est une collaboration entre de la K-pop et un jeu vidéo", détaille-t-elle en venant au Cospital, le stand pour faire réparer ses costumes abîmés. "J'ai une perruque un peu spéciale, elle peut se décoller donc je l'emmène !"

"Faire le costume, incarner un personnage, faire rêver le public"

A droite de la photo, le costume de Léna est issu du jeu vidéo League of Legends. © Radio France - Tristan Barraux

Venus de région parisienne Blondie et Nikita sont deux cosplayers semi-professionnels, et membres du jury du concours de cosplay à Vandoeuvre in game. "On est en Cendrillon et son prince. Mon costume, j'ai mis quinze jours à le faire", montre Blondie. "Moi, un gros mois", rajoute Nikita et sa longue robe bleue. "Le plaisir du cosplay c'est faire le costume, incarner un personnage, faire rêver le public." Blondie rajoute : "Comme on est venu pour le concours, on vient partager notre passion avec d'autres cosplayers, ils nous montrent ce qu'ils ont fait."

Blondie et Nikita sont deux cosplayers semi professionnel. © Radio France - Tristan Barraux

Quoi qu'il en soit pour Justine "le fait de créer, d'incarner un personne qu'on adore c'est un vrai plaisir, c'est surtout pour s'amuser qu'on vient ici", conclut-elle.