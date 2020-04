On fait quoi ce dimanche, tous confinés dans les Alpes-Maritimes ?

L'atelier Pâte à Sel de Jeanelle Bernart

Ce dimanche, pourquoi pas faire de la pâte à sel en famille ? Pour les enfants c’est une valeur sûre et pour les grands c'est l'occasion de renouveler sa déco pour pas cher !

Voici la liste des ingrédients :

De la farine

Du sel

De l’eau

Un couteau

Des cure-dents

Un rouleau à pâtisserie ( une bouteille d'eau fonctionne très bien)

La préparation est hyper simple, malaxez tous les ingrédients dans une jatte, formez une boule, roulez la pâte comme le feriez pour une tarte. C'est prêt ! Imaginez les formes des objets que vous souhaitez réaliser. Mon astuce ? Pensez à faire un petit trou dans vos créations histoire de pouvoir les accrocher avec de la corde par exemple.

Une fois vos créations réalisées enfournez-les une bonne heure à 100 degrés.

Les créations en pâte à sel de Jeanelle Bernart - Nicolas Mérou

La série du dimanche de Daria Bonin

Les séries anglaises ont la particularité de ne jamais tomber dans un excès d'hémoglobine et de nous proposer des enquêtes bien menées avec des personnages principaux souvent un tantinet dépressifs mais toujours empathiques.

Hinterland voilà de la bonne série anglaise avec en décor le Pays de Galles que nous découvrirons de long en large au fil des épisodes. Brexit oblige les Gallois ont à cœur de nous faire aimer leur culture à travers cette série.

Nous suivons à travers les épisodes le parcours personnel et professionnel d’un policier particulièrement sympathique et tourmenté Tom Mathias , il a été muté dans le Pays de Galles et avec sa partenaire Mared Rhys. Ils sillonnent les paysages désertiques et froids pour résoudre toutes leurs enquêtes.

Un excellent casting , des scénarios bien ficelés, une heure trente en moyenne par épisode , voilà une saine occupation pour votre dimanche confiné !

Les comédiens principaux de la série "Hinterland" - Netflix

Hinterland est diffusée sur la plateforme Netflix