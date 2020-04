On fait quoi ce lundi, tous confinés dans les Alpes-Maritimes ?

On va à un concert de l'Orchestre Philharmonique de Nice ?

Ce lundi 6 avril 2020 à 16 heures, sur le nouveau site cultivez-vous.nice.fr dans la rubrique « Figure libre », les membres de l'Orchestre Philharmonique de Nice, tous en confinement depuis chez eux, proposeront leur interprétation de l’ouverture de Carmen comme un hymne à la résistance, un message de remerciement à tous ceux qui, aujourd'hui, sont exposés pour venir en aide aux autres.

Pour suivre le concert cliquez ICI

La dernière représentation de Carmen à l'opéra de Nice avec notre orchestre c'était en mars 2017

Il y a quelques jours déjà, l’Orchestre Philharmonique de l'Opéra de Nice proposait déjà un extrait du boléro de Ravel interprété en confinement et en live.

Comment cela est-il possible ?

On enregistre d'abord la caisse claire, cet enregistrement est envoyé à tous les musiciens et chacun enregistre, en se calant sur le tempo de la caisse claire, sa partition. Les Musiciens de l’Orchestre Philharmonique de l’Opéra de Nice se sont filmés et enregistrés avec leurs téléphones, tablettes ou ordinateurs. Toutes ces vidéos ont été assemblé et monté par Patrice Gauchon.

Ecoutons une belle histoire en famille ce soir à 20h30

C'est une auditrice de France Bleu Azur, de Contes qui nous informe de son initiative tous les soirs.

Bonjour, tous les soir vers 20h30, je publie sur mon Facebook une vidéo de la lecture d'un conte que j'ai écrit et que je personnalise chaque jour depuis le confinement.

Audrey Bollaro est une artiste azuréenne, qui écrit des histoires (dont une pour expliquer le Coronavirus aux enfants) que vous pouvez écouter ICI

Audrey est aussi chargée de communication à la ville de Contes, elle propose également sur les réseaux de cette ville des Alpes-Maritimes des séquences quotidiennes de recettes de cuisine, la photo du jour d'un confiné, la danse du confinement, des coloriages, des contes et depuis ce lundi même des entraînements de foot !