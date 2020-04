On fait quoi ce mardi, tous confinés dans les Alpes-Maritimes ?

Dessinons avec les croquis d'un couple azuréen

Pour les enfants confinés chez eux et leurs parents qui veulent les occuper, Christine et Bernard Alunni Lemayeur, illustrateurs azuréens de livres jeunesses depuis plus de 25 ans proposent chaque jour durant le confinement des planches de coloriages. Ils nous offrent carrément les dessins originaux des livres déjà édités chez Fleurus ou les éditions Mémoires Millénaires, mais sans les couleurs ! C'est à nos enfants de jouer.

Les animaux de la savane, des Canards, les animaux préhistoriques, des chatons...

Et les enfants partagent les dessins une fois terminés :

On regarde la nouvelle saison de la série préférée de Stéphane Couraud

“La Casa de papel“ est de retour (sur Netflix) pour une quatrième impression sur papier dédié. Diffusé depuis le 2 Mai 2017 sur la chaine Antenna 3, la série a enflammé le monde aussi vite que s’enflamme le papier monnaie et a allumé quantité de pyromanes dans tous les pays. Tous les éléments d’une série culte sont là : ses personnages dont on découvre les failles petit à petit, une philosophie qui n’est pas sans faire référence à un autre monument du cinéma français : « L’aventure c’est l‘aventure“, des éléments de costume entrés de plein pied dans l’univers du cosplay : la combinaison rouge et le génialissime masque de Dali, le générique : “My life is going on“ interprété par Cécilia Krull qui à fait un tube, mais plus encore, la remise au goût du jour de “Bella ciao“ qui a fait le tour du monde. Deux tirages auraient pu suffire, une fin à la Robin des bois… Mais : Le public en veut encore, et la justice n s’arrête jamais… Leurs faiblesses seront la brèche ou s’engouffreront les enquêteurs pour retrouver l’équipe du casse du palais de la monnaie…

Et voilà les mousquetaires, tous pour un, qui repartent, flamboyants, dans une nouvelle guerre qui dépasse la libération de l’un des leurs. Le Cliffhanger (fin du dernier épisode) de la saison 3 a laissé tout le monde sur sa faim, le dîner est servi !!!

Et pour ceux qui viennent de pousser la porte du restaurant, on sert encore ! Prévoyez plusieurs plateaux télé, une belle séance de “binge watching“ (regarder plusieurs épisodes, voire une saison d’affilée) vous attend. Une dernière chose : sans être hispanophone, la langue originale (avec sous titres) est un pur bonheur… Happy watching !

Netflix en confinement, attentions aux arnaques !

NON, la plateforme de films et de série n'est pas gratuite en cette période, en plein crise sanitaire les posts sur les réseaux qui affirment que Netflix offrirait un accès gratuit à sa plateforme à une poignée d’élus sont faux. Selon ces message, il suffirait de cliquer sur un lien pour accéder à ce cadeaux mais comme souvent "cliquez sur ce lien" signifie "donnez moi vos données personnelles". Soyez prudent, ces messages (posts sur les réseaux ou sms) sont un moyen de récupérer vos coordonnées bancaires ou d'installer un logiciel dans votre appareil qui va "pêcher" toutes vos informations personnelles et même banquaires.

Un porte-parole de Netflix confirme qu'il n'y a aucune promotion offrant des codes gratuits pendant la pandémie de Coronavirus. Netflix n’offre donc aucun accès gratuit, période de confinement ou non.