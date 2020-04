On fait quoi ce mardi, tous confinés dans les Alpes-Maritimes ?

Booouh de la pluie de la grisaille mais pas le moral en berne !!!!

grâce à des activités "fait maison" qui stimulent la créativité et remontent le moral !

Ce mardi l'équipe de France Bleu Azur vous propose de mettre un peu de couleurs dans vos maisons grâce à un arc en ciel en macramé oui oui en macramé l'éternel retour à la mode !

C'est l’accessoire tendance du moment dans les chambres de nos enfants, mais pas que si vous aussi vous souhaitez mettre de la couleur chez vous c'est possible dans un bureau ou dans votre salon !

c'est parti pour un atelier DIY ( Do it your Self) fait maison quoi...

Très simple à réaliser, vous pouvez en plus le personnaliser comme bon vous semble.

Vous pouvez varier les couleurs de laine ou utiliser des laines plus ou moins épaisses par exemple.

Vous pouvez aussi ajouter du fil de coton doré, argenté ou brillant coloré et même un galon pompon. Bref, de nombreuses possibilités s’offrent à vous pour créer votre propre arc-en-ciel en macramé.

La liste du matériel

-De la corde à macramé (plus elle sera épaisse, plus votre arc-en-ciel le sera aussi),

- des pelotes de laine de différentes couleurs,

-une aiguille à tisser,

- du scotch ou de la colle

- une paire de ciseaux,

- un peigne pour le faire un beau brushing ( démêler les bouts des cordes)

MODE D'EMPLOI :

Etape 1 : Couper votre corde pour le 1er arc

Etape 2 : nouer le fil de laine à 1,5 cm du bord de la corde

Etape 3 : entourez le fil autour de la corde fabriquez des arcs suivant de la même manière

Etape 4 : collez entre eux les arcs avec de la colle forte

Etape 5 : peignez les extrémités des cordes

jouez avec les couleurs dans les même camaïeux ou de toutes les couleurs amusez vous !

Pour vous guider il existe une multitudes de vidéos sur internet voici une sélection qui peut vous aiguiller pour mettre de la couleur dans votre maison :

L'atelier d'Al

La vie est belle YT

Zeeman France

je vous invite également à suivre les comptes instagram des créatrices azuréennes qui vous proposent ce genre d'ateliers !

Mes jolies paillettes

L'atelier d'Alizée

N’hésitez pas à partagez vos plus belles créations sur le facebook de FranceBleuAzur et mettez de la couleurs dans vos intérieurs à vous de jouer !