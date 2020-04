On fait quoi ce mercredi, tous confinés dans les Alpes-Maritimes ?

Passons un moment ensemble à la maison

France Bleu Azur, 100% Solidaire vous propose une nouvelle émission mais sur sa page FaceBook : "Jamais seuls avec France Bleu Azur"

A 16h ce mercredi 8 Avril retrouvons-nous (suivez l'émission ICI)dans le salon de Nicolas Mérou avec des invités, des membres de l'équipe de France Bleu Azur et des auditeurs pour un moment convivial.

Au programme : un défi pâtisserie, nous allons faire ensemble un Fiadone Corse pour voyager un peu avec Jean-Jacques de l'Apo Café de Nice (si vous souhaitez faire la recette avec nous il vous faut 1 kg de brocciu ou brousse fromage frais de brebis, 8 Oeufs, 1 Citron et 170g de sucre), nous seront en direct d'un laboratoire de chocolatier, Fabrice ZUPPO de XOCOALT à Nice, Thibaud Choplin l'imitateur cannois nous dira ce qu'il fait de son confinement et chantera en direct, Hassan de Monaco nous racontera son quotidien à l'hôpital de Monaco et nous terminerons par des images offerte par un auditeur confiné dans un des plus beau lieux du département des Alpes-Maritimes.

Regardez depuis chez vous un ballet depuis Monaco

Les Ballets de Monte-Carlo avec la chaîne Monaco info et le site France 3 PACA, offrent à tous, la possibilité de voir ou de revoir une sélection d’œuvres de son répertoire. Ce mercredi 8 avril à 17h et ce samedi 11 avril à 17h, c’est « LA BELLE » de Jean-Christophe Maillot qui sera diffusé.

C'est la musique de Piotr Ilitch Tchaïkovski et c'est l'histoire célèbre de la "Belle au bois dormant" mais relu par Jean-Christophe Maillot, dans son monde, Carabosse est une ogresse et maman castratrice du Prince et la belle n'est pas endormie dans un lit mais elle vit dans une bulle...qui va réussir à la percer ?

Regardez ce spectacle ICI