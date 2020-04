On fait quoi ce samedi confinés dans les Alpes-Maritimes ?

Sortez virtuellement avec les plus belles photos de la Côte d'Azur France

Le comité régional du tourisme propose sur ses réseaux et sur son site internet pleins d'activités pour s'évader tout en restant à la maison, des quizz thématiques hebdomadaires pour tester nos connaissances sur la région (Gastronomie, Plages, Art et Culture…), des jeux, des partages de recettes, de reportages en replay, la découverte des plus beaux villages du département ou encore des suggestions de visites virtuelles de sites et expositions.

Comme d'autres régions ou villes française, la Côte d'Azur lance le #FenetreSurLaCotedAzur, nous sommes invité à partager des photos de ce que l'on voit depuis notre fenêtre, et même si l'on a un immeuble devant nous on peux toujours s'évader en regarder les magnifiques photos postées par les autres.

Plongez-vous dans l'histoire de France

L'historien France Bleu Azur, Jérôme Prod'homme (qui propose à la radio la séquence "Ils ont fait l'histoire") est aussi à l'origine d'une chaîne sur You Tube gratuite pour apprendre des faits historiques originaux : Le pucelage des rois, les secrets de Notre Dame de Paris, le bain dans l'histoire, la vente de la Tour Eiffel...