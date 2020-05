On fait quoi ce samedi, tous confinés dans les Alpes-Maritimes ?

Confiné mais pas déprimé ! La crème festival vous propose durant ce confinement un nouveau rendez vous artistique lifestyle en attendant le report d'une date pour son festival à Villefranche sur mer en collaboration avec le Lockdown Festival by Tealer, La Crème Festival, vous donne rendez vous ce samedi 2 mai.

Au programme de ce samedi 2 mai du sport, des lives en musique, des animations bref de quoi faire la fête à la maison et passer un bon moment !

14h00 : Fit Yoga

Objectif corps de ballerine 45’min d’un programme sur mesure à mi-chemin entre le Yoga, le pilates et la danse, spécialement développé par une ballerine confinée, Candela Ebbesen.

Matériel recommandé : tapis de yoga + bouteille d’eau .

16h00 : OLD & NEW SCHOOL HIP HOP PARTY l

Live de @nine.fr Social Club by @tobhi.tm & @elksounds

19h00 : VILLA SCHWEPPES DANS TON SALON ✨

Party is not over, on continue avec Leam (Mael Hurebait) DJ de la @villaschweppes .

les rendez-vous sont à suivre en live sur la page facebook : https://www.facebook.com/lacremefestival

La crème festival © Radio France - Jeanelle Bernart

En bonus retrouvez d'autres vidéos avec des tutos et des rendez vous lifestyle d'Azuréens qui vous donnent astuces et conseils pour mieux vivre ce confinement !

Restez à l'affut @lacremefestival promet d'annoncer une nouvelle date pour son festival idéalement situé sur la rade de Villefranche sur mer cet été !