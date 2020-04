On fait quoi ce vendredi confinés dans les Alpes-Maritimes ?

Un cours de peinture sur Facebook

L'artiste niçois Djiango propose à partir de ce vendredi 3 Avril à 18h (et ce sera comme cela tous les jours à la même heure) un cours en direct sur sa page facebook : @djiango.artist

Ce peintre niçois a pour habitude de peindre des portraits sur des plaques d'aluminium qui donne une brillance particulière à ses œuvres, il nous propose de rentrer dans son univers pour devenir le temps du confinement ou plus si affinité un véritable artiste.

Je serai muni de mon plus beau crayon pour vous apprendre à dessiner !

Le premier cour sera consacré aux bases de construction d'un portrait. Voici le programme des 7 prochains jours.

La sélection romans de Daria Bonnin

S’évader et vivre une belle aventure qu’elle se passe chez nous dans le Sud de la France avec des personnages qui cultivent l’authentique comme dirait un certain Hugolin.

En Afrique du Sud avec des Dames détectives qui sirote leur Roïbos en enquêtant avec une certaine nonchalance et beaucoup d’humour

Ou dans un cercle fermé d’amies américaines qui doivent se remettre en question après la disparition tragique de l’une d’entre elles.

La sélection de ces trois romans va vous faire voyager en terre colorée, surprenante, souriante, inquiétante et toujours passionnante !

1 cobra, 2 souliers et beaucoup d'ennuis par Alexander McCall Smith - Edition 10/18

Gaston des vignes par Jean Siccardi (Ed Calmann-Levy) - Calmann-Levy

Dernière Soirée entre filles (Albin Michel) par Catherine O'Connell - Albin Michel

