Faites partie des 500 voix qui rendront hommage à Queen en Bretagne, en février 2024

Et si vous chantiez ailleurs que dans votre salle de bain ? Les plus belles chansons de Queen sont à l'honneur l'an prochain pour une tournée assez particulière : l'idée est de mettre choristes et chanteurs locaux en avant. L'occasion, si vous êtes fan du groupe légendaire de Freddy Mercury, de lui rendre hommage sur scène et faire partie des 500 voix qui vont se produire au Parc des Expo de Lorient, le 10 février et le lendemain au Liberté à Rennes, le 11 février prochain.

Pour cela, rien de plus simple, il suffit de se faire connaitre en remplissant un formulaire , sur le site de la production de la tournée de "500 voix pour Queen". Si vous faites partie d'un chœur, votre chef de chœur peut également inscrire un ensemble, dans ce cas, il faut remplir ce formulaire .