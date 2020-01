Faites du ski en famille à Val Louron

Dans la vallée du Louron (Hautes-Pyrénées), une station de ski est idéale pour une sortie en famille autour de la neige. Rendez-vous à Val Louron, entre glisse et activités ludiques.

Val Louron, Génos, France

Une station de ski, sans voiture, où la famille est reine, c'est Val Louron. Située dans les Hautes-Pyrénées, au sommet de la vallée du Louron, cette station de ski se veut le lieu idéal pour profiter des joies de la montagne et de la neige en famille.

Car Val Louron est l'endroit idéal pour mettre ses premiers skis. Enfant ou adulte, vous pourrez découvrir les premières joies de la glisse grâce à cette station adaptée aux plaisirs de la neige.

Du ski, entre le Pic de Sarrouyes et le Col d'Azet, mais aussi de très nombreuses activités autour de la neige. Du fat bike électrique pour rouler sans sombrer dans la poudreuse, la piste de luge et les balades en raquette, mais aussi des pistes ludiques (des zones freestyle) et le biathlon.

Et pour les amoureux de la nature et des animaux, le Repaire des Huskys vous attend entre jeu autour des chiens de traîneau et découverte pédagogique autour des Mystères des Huskys.