Familles recomposées, coronavirus, repas de fête : quand Noël joue les prolongations

Qui a dit que Noël s'arrêtait le 25 décembre ? Plus de sapin, de repas, de cadeaux après la date fatidique ? Ces familles rencontrées à Montauban préfèrent jouer les prolongations. Et elles ont toutes une bonne raison.

Autour de la patinoire du centre-ville de Montauban, installée pour les fêtes, petits et grands patinent joyeusement ce 25 décembre, les cadeaux viennent d'être ouverts, on se détend dans l'après-midi. Cela veut-il dire que Noël, c'est terminé ? Pour beaucoup, oui, le soir du 25 décembre marque la fin des festivités.

Mais pour certains, les fêtes, c'est toute la fin du mois. Pas question de ne profiter qu'une seule soirée de la magie de la fin de l'année. Pour des raisons bien différentes. Laurence, elle, est venue d'Agen, elle a préféré faire plusieurs festivités à cause du Covid, pour ne pas être trop nombreux au même endroit : "Vu le contexte, on ne pouvait pas faire Noël tous ensemble, donc ce sera en plusieurs temps. Cela ne peut être que rassurant..." Noël continuera donc le 29 décembre, avec un repas et des cadeaux.

Prolonger le plaisir, et voir tout le monde

Martine, elle, va additionner les festivités, grâce à une famille recomposée. "Une fois d'un côté et l'autre fois de l'autre ! Comme ça, on voit tout le monde et on prolonge ! Tant mieux, c'est beau les fêtes !" s'exclame-t-elle.

Pour Pierre, c'est surtout du plaisir, Noël, pour lui, cela se fait sur plusieurs jours : "Il y a le gros événement du 24 décembre, pour les enfants, où l'on distribue des milliers de cadeaux, et puis on prolonge ! Une soirée en famille, avec ceux qui n'étaient pas avec nous... C'est un événement au sens large, alors on en profite !" et on savoure ces moments en groupe que l'on attend toute l'année.