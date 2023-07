Fan de Polnareff depuis 1969, Marie-Christine Quiot va assister pour la première fois au concert de son idole

Marie Christine, 64 ans, sera ce samedi soir au premier rang dans les arènes de Nîmes pour assister au concert de Michel Polnareff. "Ce sont mes enfants qui m'ont offert la place pour mon anniversaire" s'enthousiasme cette retraitée qui vit à Jonquières-Saint-Vincent. Fan de l'artiste depuis 1969, elle a à peine 10 ans qu'elle le découvre à la radio. "J'habitais dans un mas. Nous avions un vieux transistor. Et j'écoutais la Poupée qui fait non en dansant comme une folle" reconnaît-elle. Et très vite, elle n'hésite pas à faire part de son admiration. "Au collège, tellement j'aimais Polnareff, je ne mettais pas mon nom sur mes copies, mais je dessinais ses lunettes. C'était ma signature" se souvient-elle.

Elle n'a jamais vu Polnareff en concert

De Goodbye Marilou à Je suis un homme, Marie-Christine connaît sur le bout des doigts le répertoire de Michel Polnareff. Mais elle a tout de même une petite préférence. "Ma chanson préférée, c'est Lettre à France. Le texte peut s'appliquer à n'importe qui" dit-elle. Aux fils des ans, Marie-Christine entasse les libres et les CD de Polnareff. "J'écoute ces chansons avec délectation. Comme quand on boit qu'elle chose qui fait du bien. Quand je n'ai pas le moral, un petit morceau de Polnareff et c'est bon" affirme-t-elle.

Malgré son amour pour l'artiste, elle ne l'a jamais vu en concert. "Etre à quelques mètres de lui dans les arènes de Nîmes et pouvoir m'imprégner de sa musique, ça va être extraordinaire. Je vais immortaliser ce moment avec mon téléphone portable, c'est sur" conclut-elle.