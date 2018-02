Aire-sur-l'Adour, France

Le torero basque a été tué dans les arènes de la ville le 17 juin dernier par un toro de Balstasar Ibàn. Le projet n’est pour l’heure qu’à l’ébauche, le collectif des clubs taurins d’Aire va créer une association pour ce faire.

Ivàn Fandiño toréait lors de la corrida des fêtes d’Aire sur l’Adour le 17 juin dernier. Après avoir coupé une oreille à son premier toro de Baltasar Ibàn le matador d’Orduña vient toréer de cape le toro de Tomas Dufau. Il est alors violemment secoué, repris au sol et encorné. En dépit de l’action efficiente et immédiate du service médical Fandiño décède en arrivant à l’hôpital de Mont de Marsan. C’est un séisme dans le monde taurin. A l’échelle de la planète taurine. Des deux côtés de l’atlantique Fandiño était l’un des matadors les plus appréciés. Le biscayais s’était élevé dans la hiérarchie au cours de la décennie écoulée par son courage, sa puissance et sa détermination. Triomphateur régulièrement dans toutes les arènes et férias importantes son caractère trempé avait rapidement fait l’unanimité. Triomphateur sidérant à Madrid en 2011 ce succès lui avait enfin ouvert les portes de la reconnaissance. Reconnaissance validée encore par une corrida remarquable à Pamplona trois ans plus tard. Les montois se souviennent aussi de sa prestation de juillet 2015, trois oreilles lors d’un mano a mano épique avec Enrique Ponce. Et les deux années précédentes de son double triomphe montois. Mont de Marsan qui, disait Fandiño, était son arène fétiche.

