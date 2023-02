Fanfare improvisée et déguisements : Jarnages en Creuse organise son carnaval

Des masques, des déguisements et des chars vont défiler à Jarnages samedi 25 février. La commune de Creuse organise son propre carnaval. C'est une première ! L'idée a germé cet automne au sein de La Moustache , l'association qui organise un festival de musique très suivi tous les étés. Cette fois, elle décide d'animer aussi l'hiver en fédérant toutes les associations de Jarnages et en appelant tous les Creusois à rejoindre ce carnaval.

"L'idée était de renouer avec une coutume ancienne, et de créer une émulation, quelque chose de chaleureux au cœur de l'hiver qui implique tout le monde, explique Ôna, l'une des bénévoles. J'imagine beaucoup de couleurs, beaucoup de musique, de la joie et des sourires." Les petites mains comme elle s'activent depuis novembre pour préparer la journée. Plusieurs ateliers participatifs ont permis de confectionner les décorations. Sept chars sont préparés par les différentes associations de Jarnages. Des side-cars et voitures de collection vont également défiler.

Les bénévoles s'activent depuis le mois de novembre à Jarnages pour préparer le carnaval. - La Moustache

Une fanfare avec des apprentis musiciens

L'un des moments phares de ce carnaval sera la "fanfare de la Touffe" . Peuvent y participer tous ceux qui n'ont jamais touché une trompette ou un tambour de leur vie ! Les apprentis musiciens répèteront pendant deux heures avant de défiler... la promesse d'un joyeux bazar ! "L'idée est de ne pas savoir jouer d'un instrument, on apprend les gestes du chef d'orchestre puis on joue tous ensemble en le suivant", précise Emma Laplanche, salariée de l'associée La Moustache.

La fanfare répète de 13h à 15h, avant le grand défilé de chars en musique de 15h à 16h. Suivront une lecture de conte de 16h30 à 17h15 et une batucada de 17h15 à 18h30. Madame Carnaval, confectionnée par les enfants de l'école, sera mise à feu à 18h15. Un spectacle de feu à 20h marquera le début de soirée, suivi d'un concert de l'"orchestre municipal des doigts cassés", avec restauration et buvette. L'extinction des feux est prévue à 22h.

Les organisateurs espèrent au moins 200 personnes. "On attend les Jarnageois au rendez-vous mais on espère toucher un public plus large, jusqu'à Guéret ça serait chouette", sourit Emma Laplanche. Il est conseillé de venir déguisé, mais des masques seront disponibles pour les têtes en l'air. Pensez aussi au bonnet et à l'écharpe car le carnaval se déroule en plein air, sous des barnums, au bord de l'étang de Jarnages.

