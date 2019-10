Fans de Céline Dion à Nancy : "Elle chante bien, elle a de belles toilettes, le rêve quoi !"

Nancy, France

Une heure et demi ! Il n'aura pas fallu plus de temps pour vendre tous les billets grand public des six concerts de Céline Dion programmés en juin et juillet 2020 à Paris La Défense Arena. Les précieux sésames étaient officiellement accessibles à 10 heures ce mercredi.

A Nancy, certains fans de la chanteuse québécoise ont préféré se déplacer pour tenter leur chance. Ils étaient une trentaine présents avant l'ouverture des portes de la Fnac. Parmi eux, deux amies, Constance et Amélie pour qui "internet n'est pas fiable ! On préfère avoir nos billets en main". Des fans de la première heure : "On connaît toutes les chansons, c'est Céline Dion quoi !"

Paulette, elle, attend depuis 8 heures du matin. "Juste pour acheter un livre", sourit-elle. Vraiment ? "Non, je suis là pour Céline ! C'est à faire, à voir. Au moins une fois. Céline, elle est jolie, elle chante bien, elle a de jolies toilettes. Le rêve quoi !"

Paulette, arrivée dans les premières ce mercredi, tout comme Delphine © Radio France - Isabelle Baudriller

Christian espère pouvoir offrir le cadeau idéal : "C'est l'anniversaire de mon épouse bientôt et je veux lui offrir ça. Elle rêve de voir Céline Dion en concert. C'est une surprise, je croise les doigts pour avoir les places".

Quelques minutes de patience encore et les portes du magasin s'ouvrent. Tous n'obtiennent pas la place tant espérée. Mais Delphine sort tout sourire : "Tout est bon, tout est nickel. Bien placée, comme je voulais. Parfait !"