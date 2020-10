Faut-il interdire la corridas aux moins de 16 ans ?

Il s'étonne de cet amendement et votera contre ce jeudi. Le député de la 1ere circonscription des Landes, Fabien Lainé, se présente comme un fervent défenseur des traditions et des coutumes locales. Il ne mâche pas ses mots et se montre très critique notamment sur cet amendement à la proposition de loi relative à des premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers, portée par le député Cédric Villani, du Groupe Écologie démocratie solidarité

"Cet amendement vise à protéger l’empathie des mineurs envers les animaux, en les protégeant de l’exposition à la violence exercée sur ces derniers, êtres vivants doués de sensibilité, y compris dans un contexte de tradition. Il vise également à ce que les traditions locales ininterrompues faisant l’objet d’une dérogation ne puissent être enseignées à des mineurs ou leur être présentées dans le cadre d’activités de familiarisation, afin d’éviter que les enfants considèrent que la souffrance animale puisse être légitimée par l’art ou le divertissement", peut on lire en exposé sommaire.

Samantha Cazebonne, élue La République en Marche et députée de la 5e circonscription des Français établis à l'étranger, s'appuie sur l'avis d'experts, dont ceux du Comité des Droits de l'enfant de l'ONU pour proposer par cet amendement d'interdire la corrida aux moins de 16 ans. Elle entend les protéger, car avant cet âge explique t-elle l'enfant peut ne pas s'opposer à une décision parentale : "Lorsqu'on rentre dans une arène ou un pour un combat de coqs, à 5 ans, 8 ans, 12 ans on n'est pas en capacité de dire à ses parents : je sors, même si toi tu t'amuses devant ce spectacle, moi je n'ai pas le choix que de t'accompagner parce que je t'aime comme parent et je ne veux pas que tu me juges mal et je n'ai pas la capacité seul de sortir."

Ce à quoi répond Fabien Lainé : "Honnêtement, je ne connais pas beaucoup de traumatisés dans les Landes ou le Gard, des mineurs traumatisés parce qu'ils ont assisté à une corrida", raconte l'élu Modem pour qui, "les parents sont assez responsables. Une fois de plus on les infantilise en leur disant ça vous pouvez et ça vous ne pouvez pas. Quand les gens amènent leurs enfants, c'est avec toute la connaissance de la tauromachie expliquée aux enfants de façon à ce qu'ils comprennent ce qu'ils vont voir".

Hors de question que ce type d'amendement passe - Fabien Lainé

Le député des Landes, qui dénonce aussi l'amendent sur les chasses traditionnelles : "C'est une volonté d'aseptiser nos traditions. Bientôt on aura toutes les mêmes traditions, de Lille à Perpignan et de Mont-de-Marsan à Strasbourg. Je suis un fervent défenseurs des traditions, dans le respect du droit, et il est hors de question que ce type d'amendement passe."

Fabien Lainé qui qualifie cette proposition de loi sur le bien être animal "qui favorise l'anthropomorphisme, on imagine que les animaux pensent comme nous, vivent les mêmes sentiments, ont les mêmes souffrances. _Tout ça n'est pas très raisonnable_. On a un droit adapté, qui qualifie les animaux d’êtres sensibles. Aller plus loi me paraît dangereux".