"Faut pas rêver" pour la première fois en 30 ans dans la Drôme

C'est une première en 30 ans pour "Faut pas rêver". En treize jours, l'émission culte de voyages de France 3 part à la découverte des lieux et des gens qui font la richesse de la Drôme.

"C'est juste magnifique"

C'est un peu le hasard qui a mené "Faut pas rêver" chez nous. Philippe Gougler ne connaissait pas le département et a eu "envie de le découvrir". "Ce qui nous a plus c'est qu'on ne connaissait pas la Drôme, on sait que c'est joli mais on voulait voir de nos yeux" explique l'animateur. Il a descendu la Drôme en kayak avec Paul Villecourt, reporter outdoor.

"Je suis vraiment séduit, on a commencé le tournage avec une descente de la Drôme en kayak de Die à Saillans, c'est juste magnifique"

"_Franchement je ne m'attendais pas du tout à ça_, les paysages sauvages qui donnent un peu l'impression d'être au Canada, c'est une sensation que je ne m'attendais pas à trouver là" précise Philippe Gougler. "J'ai très envie de revenir et de refaire cette descente pour moi tout seul, hors travail".

Philippe Gougler est tombé sous le charme de la Drôme. Copier

"De très belles rencontres"

"On a notamment rencontré les frères Hensens, producteurs de champignons bio près de Die, avec une technique très moderne, ils ont tous lâché pour s'installer là et sont ravis". Philippe Gougler et son équipe ont aussi rencontré François Morel, créateur d'appeaux à Beaumont-en-Diois. "_C'est un musicien de la nature, il construit des petits instruments qui reproduisent les chants des oiseaux, c'est un travail d'orfèvre c'est formidable_".

Philippe Gougler passe notamment par le Palais Idéal du Facteur Cheval à Hauterives et la maison de Dani Lary à Barbières.

"La France est un pays extraordinaire"

L'émission "Faut pas rêver" qui nous a longtemps fait voyager à l'étranger, s'est recentrée ces dernières années sur les régions françaises. En pleine crise sanitaire, c'est le moment de découvrir son propre pays. "On découvre qu'on a chez nous un pays extraordinaire et on a des trésors, c'est bien de s'en rendre compte et c'est un peu l’avantage de ce moment particulier qu'on vit".