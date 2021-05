Faute de courses, depuis un an les traileurs de l'yonne s'entraînent pour garder la forme et le moral

Depuis un an les courses en pleine nature sont annulées et reportés en raison de la crise sanitaire. Dans l'Yonne les passionnés de trail s'adaptent et poursuivent leurs entraînements pour garder leur forme physique mais aussi le moral.

Les traileurs rongent leur frein. Ils sont près d'un million en France ! Mais depuis un an les passionnés de la course en pleine nature n'ont presque plus de compétitions à se mettre sous le pied ! Avec la crise sanitaire la plupart des événements sont annulés ou reportés. Ils ont cependant un peu de chance dans leur malheur car malgré la crise sanitaire le trail est l'un des rares sports qui peut encore se pratiquer. En effet, il peut se courir seul ou en petit groupe et surtout en plein air ! Alors faute de compétition, et pour garder la forme, les traileurs de l'Yonne continuent à s'entraîner en attendant des jours meilleurs.

" On trouve des palliatifs " - Thomas

A Cravant, Mathieu et ses amis se sont levés de bon heure ce dimanche. Baskets aux pieds, montre au poignet ils sont prêts pour un petit entraînement sous le soleil printanier : " Le programme c'est un petit trail de 10 à 15 km avec un peu de dénivelé, puisque c'est l'intérêt du trail, sur les hauteurs de Cravant, entourées de collines et de vignes. Donc, on va pouvoir se faire plaisir ! " détaille Mathieu. Lui a pu participer à une course professionnelle depuis un an, contre 5 à 10 habituellement. Il est toutefois plus chanceux que son ami Thomas qui lui n'a tout simplement fait aucune compétition depuis le début de la crise sanitaire. Alors pour garder la forme il se lance lui même ses propres défis " alors tout seul , je suis sûr de ne pas être dernier ! " lance-t-il ironique. " Il y a une application qui s'appelle Strava et avec laquelle on peut un peu faire la course aux segments pour essayer de se jauger par rapport aux autres. C'est un défi assez virtuel, mais voilà, on trouve des palliatifs. " explique Thomas. L'autre palliatif s'est encore de s'entraîner entre amis comme ce matin avec Mathieu, mais aussi David. C'est aussi un bon moyen pour garder son mal en patience : " On se dit que ça va revenir. Il faut être patient et puis, maintenir un niveau de forme, après les objectifs on les reprendra plus tard " précise David.

Faire contre mauvaise fortune bon cœur

Reste que leur patience est mise à rude épreuve. " C'est vrai que ça commence à manquer. Surtout, qu'on pensait que certaines courses qui étaient prévues en début d'année, on allait pouvoir les faire. Mais avec le confinement, tout a été reporté ou annulé. Donc, c'est vrai que c'est plus difficile. " lance Mathieu tandis que Thomas lui a encore un tout petit espoir de participer au Marathon du Mont Blanc prévu fin juin. Il a bien conscience que l'espoir est mince mais paradoxalement depuis un an il consacre plus de temps à son sport et ne s'est jamais senti en aussi bonne forme physique. " Ça fait six mois que je suis en télétravail. Je n'en peux plus de mon bureau donc la moindre occasion est bonne. La pause du déjeuner, au lieu de la passer au restaurant, j'emmène mon chien et on va courir un peu. Finalement, c'est possible quasiment tous les jours. Je me sens plus en forme que quand j'ai une activité professionnelle complète. Et voilà, c'est un peu frustrant, du coup, parce qu'on se dit que si il y avait un dossard ce serait cool. Mais bon, c'est comme ça. "

Le plus dur reste encore de s'entraîner sans véritablement avoir d'objectifs, sans être dans la préparation d'une compétition pour ses passionnés. Ils redoutent qu'après plus d'un an de reports et d'annulations il y ait, comme qui dirait, un embouteillage avec de nombreuses courses organisées en même temps, et donc d'avoir à choisir celles auxquelles ils participeront.