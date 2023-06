Faute de maîtres-nageurs suffisants, la piscine Aqualia de Colmar ferme ses portes au public cet été

Faute de de maitres nageurs suffisants et des risques de noyades, la piscine Aqualia de Colmar, avec ses 4 bassins dont un de 25 mètres, fermera ses portes au public dés ce vendredi soir 16 juin et ce tout l'été. Seuls les clubs et associations pourront y accéder en juillet et en août, notamment pour les animations d'été.

Une fermeture à contrecœur pour la ville

Malgré un appel à candidatures, il manque 3 maitres nageurs pour faire fonctionner la piscine alors qu'il y en a 3 ou 4 déjà. La mairie invite donc les baigneurs à se rendre sur le stade nautique, à la base nautique de Colmar-Houssen. Il y a aussi la piscine Waltz dans le quartier Europe.

"Nous devons assurer la sécurité et la surveillance de nos usagers. Comme il n'y a pas de maîtres-nageurs en nombre suffisant, il nous appartenait de prendre cette décision certes difficile. Nous sommes encore à 1.500 noyades par an en France, on ne va pas prendre de risque," justifie Barbaros Mutlu, l'adjoint aux sports de la ville de Colmar.

Difficultés aussi de recruter des surveillants de baignade

Les effectifs qui travaillent à Aqualia seront déployés notamment sur la base nautique et le stade nautique. Il y aura aussi des surveillants de baignade qui seront en appui. Le recrutement a aussi été difficile.

"D'ordinaire au mois d'avril nous recrutons 100% de nos besoins et là nous sommes à 75% de nos besoins malheureusement," déplore Babaros Mutlu. La piscine Aqualia de Colmar accueille chaque année près de 20.000 nageurs.