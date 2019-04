Fécamp : le 100.000e visiteur du musée des pêcheries attendu cette semaine

Un peu plus d'un an après son ouverture, le musée des pêcheries de Fécamp s'apprête à dépasser la barre des 100.000 visiteurs. Ce chiffre symbolique devrait être atteint cette semaine, probablement mercredi ou jeudi. L'occasion de faire un bilan de cette première année d'activité.

Le musée des Pêcheries de Fécamp va très bientôt accueillir son 100.000e visiteur ! Ce chiffre symbolique devrait être atteint dans la semaine - probablement mercredi 17 ou jeudi 18 avril - soit un peu plus d'un an après l'ouverture du site. L'équipe des Pêcheries et la commune espéraient accueillir 60 000 personnes la première année, on peut donc dire que l'objectif est dépassé.

"C'est un beau chiffre qui nous satisfait pleinement, assure le premier adjoint au maire de Fécamp, en charge des affaires culturelles, Pierre Aubry. On surfe encore sur l'ouverture, car le musée est resté fermé pendant plus de 10 ans."

Les visiteurs peuvent découvrir de nombreuses reconstituions et archives sur la pêche locale. © Radio France - Hélène Fromenty

Ce musée, attendu pendant de nombreuses années, a en effet été inauguré en décembre 2017, au terme d'un très long chantier. Il s'agit d'une ancienne usine à poissons située au cœur du port fécampois. Elle a été réhabilitée et on y trouve désormais les collections de deux anciens musées municipaux, le musée des Terres-Neuvas et de la pêche et le musée des arts et de l'enfance.

"Il y avait un vrai besoin des Fécampois de se réapproprier ce lieu et c'est désormais chose faite, reprend l'élu. Donc le plus dur reste à faire, il va falloir maintenir ce niveau dans les années à venir."

Pas de profil-type

Difficile de prédire qui sera le 100.000e visiteur, car le public est très éclectique. "On a vraiment pas de profil-type, estime la conservatrice en chef du musée, Marie-Hélène Desjardins. On a beaucoup de touristes, qui viennent parfois en groupe, et puis aussi pas mal de locaux qui connaissent bien le patrimoine maritime, et qui reviennent souvent."

Dans les allées du musée, on croise des visiteurs sous le charme du lieu : son belvédère panoramique, ses nombreuses archives qui plongent dans la vie des Terre-Neuvas, sa collection des Beaux-Arts et aussi son exposition temporaire.

C'est une vraie belle découverte

"Il y a vraiment l'histoire de la pêche de A à Z, assure Paul, un touriste venu de Belgique. Sa compagne Marie-Rose n'est pas en reste : "Fécamp n'est pas une ville très connue chez nous. On s'est arrêtés un peu par hasard car nous étions à Etretat. Et bien c'est une vraie belle découverte !"

Le musée accueille en ce moment sa troisième exposition temporaire. © Radio France - Hélène Fromenty

Cent mille visiteurs, "c'est énorme" pour Thérèse, qui vit dans l'agglomération rouennaise. Mais c'est surtout positif pour l'économie locale. "Pour la ville et le tourisme en Normandie c'est une très bonne chose !"

Infos pratiques : le musée des Pêcheries est ouvert tous les jours sauf le mardi de 10 heures à 18 heures. A noter que si vous êtes le 100.000e visiteur, vous aurez le droit à un petit cadeau...