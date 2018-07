Fécamp, France

Envie de prendre le large? De se rafraîchir en humant la brise marine par cette chaleur écrasante? Rendez-vous à Fécamp pour les Fêtes de la mer. Après deux ans d'absence, elles sont de retour Grand quai jusqu'à ce dimanche soir. Au programme, notamment, cinq villages thématiques, des concerts et déambulations, un sous-marin pédagogique, des dégustations de fruits de mer. Et l'invité d'honneur, El Galeon Andaloucia, une réplique d'un galion espagnol, ces grands navires à voiles commerciaux des 16e et 17e siècles.

Un squelette pour les fans de Jack Sparrow

Contrairement à ce que pensent de nombreux visiteurs, El Galeon Andalucia n'a jamais participé à la saga Pirate des Caraïbes, vérification faite auprès de l'équipage espagnol. N'empêche, les reconstitutions, de la chambre du capitaine à la salle des machines, en passant par le salon des officiers, sans oublier le squelette derrière une porte, ont beaucoup de succès auprès des fans de Jack Saparrow, "Si je vivais dans ce bateau et que je dormais dans la chambre j'aurais peur", confie Léna, jeune Fécampoise particulièrement intriguée par le pot de chambre.

El Galeon Andalucia mesure 50 mètres de long, possède sept voiles et 350 mètres carrés de ponts ouverts. © Radio France - Valentine Joubin

Deux ans de recherches historiques et un an de chantier

"C'est surtout une reconstitution d'un navire du 16e siècle", ajoute Marie-Christine, la maman de Léna. "C'est pas donné à tout le monde de voir un bateau de cette taille". El Galeon Andalucia fait près de 50 mètres de long, 320 mètres carrés de ponts ouverts et possède sept voiles. Le trois mats a été construit entre 2009 et 2010 par la fondation andalouse Nao Victoria, après un long travail de recherche. "Deux ans d'investigations historiques, un an de construction avec la participation de plus de 150 personnes", raconte Danny Gomez, l'un des 25 matelots bénévoles.

Danny Gomez, un des 25 matelots bénévoles, divertit les visiteurs en jouant le clown-pirate. © Radio France - Valentine Joubin

Les matelots espagnols apprennent parfois le français

Après avoir été officiellement présenté en 2010 à l'exposition universelle de Shanghai, le navire espagnol a fait le tour du monde. Depuis le mois de mars il accoste de port français en port français. "Comme ça j'apprends le français, quand on est pirate on ne va pas à l'école", lance Danny le matelot qui arbore un costume de clown pour amuser les visiteurs. Si vous voulez donner des cours à Danny ou simplement monter à bord du Galeon, le trois mats ne largue les amarres que le 10 juillet.