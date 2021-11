"Féerie, authenticité" : les clés du succès du marché de Noël de Colmar

Colmar est donc le marché de Noël préféré des Alsaciens, résultat d'une consultation lancée début novembre, sur francebleu.fr. à laquelle 1.182 internautes ont participé. Le marché de Noël de Colmar s'impose avec 25%, devant Kaysersberg avec 22% et Ribeauvillé à 12%.

Le marché de Noël de Strasbourg est sixième, avec 3% des suffrages remportés. Dix villes en Alsace étaient en compétition.

Authenticité, féerie, magie au marché de Noël de Colmar

Pour l'office de tourisme de Colmar, ce qui fait le charme du marché de Noël : c'est l'authenticité, la féerie et la magie.

Pour l'authenticité : 186 chalets, répartis à six endroits dans le centre historique, avec des artisans locaux qui vendent des produits made in France et made in Alsace. 30% des artisans viennent de Colmar et 46% du reste de l'Alsace.

Pour la magie : "C'est un trajet que l'on peut faire à pied, en déambulant tranquillement, en passant dans des ambiances différente. Il y a des ambiances pour les enfants, pour le vin chaud, pour les petits cadeaux et les jouets. C'est ce qui fait le charme", souligne Olivier Schreck, chargée de communication à l'office de tourisme.

Pour la féerie : "Toute la ville est décorée. Dans l'hypercentre, depuis plusieurs années, nous demandons aux restaurateurs, hôteliers et commerçants de mettre en avant leurs façades et de les décorer autant qu'ils voulaient et là ça ajoute un charme particulier à la magie de Noël," ajoute Olivia Schreck.

A la tombée de la nuit, les illuminations, sous forme de vidéo-mapping sont présentes sur une vingtaine de sites de la ville, ce qui ajoute encore plus de féerie.

Le marché de Noël de Colmar est inauguré ce vendredi 26 novembre et sera ouvert jusqu'au 29 décembre.

Les décorations en chiffres : 25 km de guirlandes, 90 projecteurs, 225 bacs décorés, plus de 1.000 végétaux de Noël (sapins, bouleaux, arbustes) et 26.000 boules de Noël et plus d'un mois de montage non-stop. C'est aussi chaque année, hors période de Covid, 1,2 millions de visiteurs.