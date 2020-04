Felletin : la médiathèque lance un concours de photo et d'écriture pendant le confinement

Pendant le confinement, à chacun son occupation. Avis aux amateurs de photographie et d'écriture, la médiathèque de Felletin lance "Temps de Pose", un petit jeu concours.

Tout le monde peut participer. Il suffit d'envoyer une photo qui illustre au mieux selon vous le confinement. Cette image peut aussi être accompagnée d'une phrase inspirée par cette période particulière. Avec une contrainte : elle devra être constituée :

d'un sujet à la 3e personne du singulier

d'un verbe (conjugué au temps de votre choix)

d'un complément d'objet direct

L'idée est de réaliser un cadavre exquis (un jeu inventé par les surréalistes de l'Oulipo) avec les différents morceaux de phrase envoyés.

Exposition à la réouverture

A la fin du confinement et à la réouverture au public, la médiathèque exposera les toutes les photos et les cadavres exquis. Il faut envoyer ses productions par mail avec vos noms et prénoms à mediatheque@creuse-grand-sud.fr ou via Facebook, avant le dimanche 17 mai 2020.