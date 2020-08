Feria annulée : l'enfant de Dax devenu maire privé de sa première ouverture de fêtes

En temps normal, ce mercredi soir aux alentours de 20h, il aurait du remettre les clés de la ville et lancer cinq jours de fêtes en rouge et blanc. Etre le personnage central d'une cérémonie qu'il connait par coeur : "Je suis né à Dax il y a 44 ans et depuis que je suis né, je n'ai pas manqué une seule édition des fêtes de Dax". Il ne pourra plus le dire. La toute première édition que Julien Dubois manque, c'est donc celle où il est devenu maire de la ville. Situation sanitaire oblige. Nous l'avons retrouvé mercredi soir, dans son bureau surplombant le parvis de la mairie où la cérémonie aurait du se dérouler.

Il règne une atmosphère étrangement calme à cette période de l'année dans les couloirs de l'hôtel de ville de Dax. Il faut dire que cette année, les agents ont pu prendre des congés sur cette semaine du 15 août, nous confie un membre de l'équipe municipale.

Dans son bureau, dont les fenêtres ouvertes donnent sur le parc de la mairie, Julien Dubois nous attend. S'est-il déjà dit, alors qu'il assistait à la cérémonie d'ouverture des fêtes dans la foule, "un jour, ce sera moi"? "Pour l'avoir vécu dans la foule, oui à un moment, j'ai certainement du penser que j'apprécierais de pouvoir un jour ouvrir les fêtes de Dax", avoue le nouveau maire de la cité thermale. Est-ce qu'il en rêvait ? "Je n'irai pas jusqu'à dire c'est un moment rêvé parce que, quand on brigue le mandat de maire, c'est plus pour faire évoluer la ville".

Alors si Julien Dubois concède que la symbolique de cette cérémonie d'ouverture est forte, il contient son émotion et sa frustration. L'homme a désormais le costume de maire. "La gravité de la situation prend aussi le pas sur ces émotions là. Avec tous les paramètres que l'on a à gérer liés à cette crise, on est dans l'opérationnel. Du coup la frustration qui pourrait être ressentie est atténuée", explique le maire.

Et comme un signe, au moment de quitter le bureau de Julien Dubois et de traverser les pelouses du parc de la mairie orphelines de rouge et blanc, le ciel s'assombrit sur Dax. Le tonnerre roule et la pluie commence à tomber. Vivement 2021.