Hagetmau est une histoire dans l’histoire de la tauromachie française. Depuis des décennies la cité de la chaise a présenté en novillada des aspirants qui sont ensuite devenus pour certains de véritables perles du toreo. Mais Hagetmau s’est aussi il y a quelques années recentrée sur le toro. Et cette année affirme encore la bonne tendance. Alma Serena d’abord ce samedi soir. Propriété de deux chalossais, les frères Philippe et Pierre Bats, installés à Cauna au pied du Cap de Gascogne depuis dix ans, le bétail est d’origine Juan Pedro Domecq par Miranda de Pericalvo. Philippe Bats, l’éleveur, à l'issue de la course s'est dit globalement satisfait du comportement de ses novillos. Et il est en pleine ascension ayant confirmé récemment lors de la feria de Mont-de-Marsan. Quant à Yon Lamothe qui coupe donc trois oreilles, le jeune gascon a retrouvé le chemin du succès, une bonne affaire avant notamment le rendez vous important qui l'attend à Dax et après quelques après-midis difficiles le landais s'est remis en marche. Et puis ce dimanche, Anna Romero. Autre affaire ! L’élevage de la région de Cadix a la propriété d’être d’origine Santa Coloma dans la zone de prédilection des Domecq. Presque une anomalie ! Depuis soixante ans ces toros gris sont pour majorité de provenance Buendia comme les toros de la Quinta leurs cousins mais avec un zeste de Tabernero ce qui en fait la savoureuse particularité. L’an dernier Ana Romero avait présenté une super corrida à Azpeitia et surtout trois grandes novilladas. En 2016 ces toros étaient venus à Hagetmau pour une très bonne prestation.

Ce dimanche soir, 18h, novillos d’Ana Romero et Rehuelga pour Toñete, El Adoureño, aspirant originaire de Nogaro et Dorian Canton de l’école taurine Adour Aficion